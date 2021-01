¿Qué tiene que pasar para que haya un nuevo confinamiento domiciliario total?

La relajación de las medidas durante las fiestas navideñas trae consigo un incremento de los contagios. El número de contagios sigue en aumento y España ha alcanzado los 350,48 casos por cada 100.000 habitantes. Una cifra muy lejana a la propuesta por Sanidad y el director del CCAES Fernando Simón: 25 casos por cada 100.000 habitantes. Salvador Illa ya ha avisado de que se acercan semanas duras, aunque descartó un confinamiento domiciliario, ya que considera suficientes las medidas actuales, cuando la Junta de Castilla y León le solicitó barajar esa opción por el repunte de contagios.

La gran diferencia con respecto a otras situaciones epidemiológicas más graves que ya ha vivido España es evidente: ya ha llegado la vacuna de Pfizer y BioNTecH y se espera la vacuna de Moderna, que ya ha sido aprobada por la Comisión Europea. No obstante, los ritmos de vacunación todavía no están siendo suficientemente rápidos y países como Reino Unido o Alemania se han visto obligados a prácticamente confinar todo el territorio como en marzo. Según los últimos datos ofrecidos por Sanidad, hasta el momento se han inoculado 277.976 dosis por las autonomías de las 743.925 distribuidas. Estas son las condiciones necesarias para que se pudiera producir otro confinamiento como el de marzo:

Transmisión comunitaria sin control

Fernando Simón explicó en rueda de prensa las condiciones que se deberían dar para volver a un confinamiento cuando la situación epidemiológica se disparó en verano. La primera de ellas, una alta transmisión comunitaria: "Si hubiera un grado de transmisión comunitaria que no podemos controlar" sería necesario un confinamiento.

No obstante, la falta de un umbral claro de contagios necesarios para considerar la situación alarmante, hace que la decisión no se base en una cifra exacta. Extemadura, Baleares y Madrid son las comunidades que peores cifras de Incidencia Acumulada tienen.

Sanidad, con la mediación del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), elaboró una serie de cuatro niveles de alerta para que las autonomías tomen las medidas consecuentes según su situación epidemiológica.

Mientras que el nivel uno permite aforos del 75% y se pide, se evite los viajes no esenciales fuera de la comunidad. En el segundo, el aforo se ve reducid al 50% y se restringen los viajes fuera del territorio. En el tercer nivel ya se valora el cierre de la hostelería en interiores y se pide que a los ciudadanos que no se salga de casa y se valora un límite de hora para las actividades no esenciales (como ahora sucede en casi todas las autonomías con el conocido toque de queda).

En comunidades como Cantabria en la actualidad no se permite el servicio de hostelería en el interior y territorios como Tenerife mantienen el nivel tres. En el nivel cuatro se valorarían medidas excepcionales como la limitación de la movilidad o el confinamiento perimetral, que muchas autonomías ya aplican.

Un brote en un territorio muy amplio

Otra de las razones de peso para plantearse un confinamiento general sería la de un brote localizado en un territorio muy amplio y que pueda ocasionar un serio riesgo para la población.

Ese supuesto ya se originó este verano en lugares como Aranda de Duero, Totana, Íscar o Pedrajas, donde se tomó la decisión del confinamiento -no tan restrictivo como el de marzo- ante el avance que suponía la pandemia en estos municipios.