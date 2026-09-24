La nueva maniobra que tendrás que hacer en los atascos desde el 1 de octubre: así funciona el "carril de emergencia": así funciona el "carril de emergencia"

La Dirección General de Tráfico (DGT) estrenará a partir del próximo 1 de octubre una nueva normativa relacionada con la circulación y el tráfico en las carreteras españolas.

En concreto, se producirá una modificación del Reglamento General de Circulación que afectará a conductores, motoristas, ciclistas, peatones y usuarios de vehículos de movilidad personal.

Una de las grandes novedades de esta nueva normativa tiene que ver con el carril de emergencia para situaciones de retenciones o atascos. Y es que a partir de octubre, los conductores no deberán limitarse a tener paciencia, sino que deberán cumplir con una medida que pretende despejar el espacio.

Así será el nuevo carril de emergencia en atascos

A partir del 1 de octubre, en retenciones o atascos en autopistas y autovías, el conductor deberá realizar una maniobra para crear el denominado carril de emergencia. En estos casos, el ciudadano deberá colocar su vehículo hacia los lados para dejar un espacio libre en el centro o un lateral.

El nuevo reglamento señala que el carril de emergencia deberá formarse en el centro de la carretera cuando se trate de dos carriles en el mismo sentido, mientras que en los casos de tres o más carriles en el mismo sentido, se creará entre el situado más a la izquierda y el contiguo a este.

El objetivo no es otro que dejar el espacio suficiente para el paso de de ambulancias, bomberos, policía y otros vehículos prioritarios cuando el tráfico esté detenido.

Una medida que deberá cumplirse siempre

La idea es evitar uno de los principales problemas que encuentran los servicios de emergencia en una retención: que los conductores comiencen a buscar espacio únicamente cuando ya tienen una ambulancia o un vehículo de bomberos detrás.

Si todos los coches se encuentran correctamente posicionados, se crea un corredor continuo por el que los servicios de emergencia pueden avanzar incluso aunque el resto de la carretera permanezca bloqueado.

Multa de hasta 200 euros

No crear el pasillo de emergencia será considerado una infracción grave. Según los datos recogidos en el BOE, la sanción puede alcanzar los 200 euros. Es por ello que conviene conocer toda la normativa, para evitar multas innecesarias.

El objetivo es que todos los conductores estén prevenidos para posibles emergencias, de tal forma que se libere el espacio necesario para la circulación de vehículos prioritarios.

La nieve, otro factor que se incluye en la normativa

El nuevo artículo 32 del Reglamento General de Circulación introduce además otra situación en la que habrá que dejar espacio a los servicios de emergencia.

Cuando la circulación por una autopista o autovía se vea afectada por la nieve, estará prohibido adelantar. De esta forma, los conductores deberán circular siempre por el carril situado más a la derecha. En vías con tres o más carriles también podrá utilizarse el inmediatamente contiguo.

El objetivo será mantener libres los carriles situados más a la izquierda para que puedan utilizarlos tanto los vehículos de emergencia como las máquinas quitanieves.