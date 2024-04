La novedad que Pablo Iglesias incluye en su bar pensando en Echenique

Encontrar un restaurante o bar que esté completamente adaptado para una persona en silla de ruedas no es nada sencillo. Aunque Madrid se encuentra entre las diez capitales europeas con mayor accesibilidad en hoteles, restaurantes o actividades turísticas, lo cierto es que la mayoría de establecimientos no cumplen con el Código Técnico de Edificación al no tener en cuenta todos los obstáculos a los que se enfrenta una persona con movilidad reducida, más allá del acceso o el baño.

En aras de hacer el local más accesible, la taberna de Pablo Iglesias -en el madrileño barrio de Lavapiés- ha anunciado una novedad de la que podrá disfrutar todo aquel que se acerque a tomar algo.

Se trata de una rampa en el acceso al bar para las personas en silla de ruedas. En el mensaje publicado en redes sociales, la 'Taberna Garibaldi' hace mención al exdiputado de Podemos, Pablo Echenique, a quien le dedica esta mejora.

La crítica gastronómica de un influencer al bar de Iglesias

La taberna de Pablo Iglesias ha generado una gran expectación desde que anunció su apertura el pasado mes de marzo. En redes sociales, el local ha ido publicando vídeos en los que pudimos ver al propio Iglesias limpiando cubiertos.

A los pocos días de abrir al público, la taberna se enfrentó a su primer contratiempo. El establecimiento tuvo que cancelar todas sus reservas planeadas por la falta de productos que ofertaban en su carta.

La carta y la decoración del bar cuenta con numerosos guiños a símbolos de la izquierda española e internacional. Un influencer ha acudido recientemente a la taberna del exlíder de Podemos y ha explicado en redes sociales qué le ha parecido la comida.

Se trata del influencer gastronómico Pez Salvaje, que cuenta con más de 655.000 seguidores en TikTok, plataforma donde ha publicado su crítica a la taberna de Iglesias.

Valora el local y su comida como "normal" ("ni bien ni mal") y afea que Pablo Iglesias no estuviera en el establecimiento.

"Ni bien, ni mal, sino normal. Tiene lo mismo que tienen todos los sitios. Vinos de Madrid, más o menos cobran tres euros la copa", valoraba.

"Una cosa que me ha gustado es que podías coger tú mismo los aperitivos que quisieras", continuaba opinando. Por último, el crítico destacaba el trabajo de los empleados. "El personal, currando como leones", afirmaba.