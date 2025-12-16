Un neurólogo advierte sobre las redes sociales: "Uno de los predictores más fuertes de riesgo de demencia"

No es una novedad que el impacto de las redes sociales lleva años en el centro del debate científico debido a sus posibles efectos en la salud cerebral. Según apunta el neurólogo Baibing Chen, "la ciencia afirma que un uso excesivo de las redes sociales puede aumentar el riesgo de desarrollar demencia". El especialista recuerda que no se trata de una única patología, sino un síndrome que engloba pérdida de memoria, disminución de la capacidad de concentración, baja motivación y cambios en el comportamiento.

Uno de los principales problemas que afectan a la salud mental es la estimulación constante y el consumo de información rápida que caracterizan a estas plataformas. De acuerdo con el doctor Chen, "el cerebro se entrena para buscar la novedad rápida" cuando el uso de las redes sociales se vuelve una normalidad.

"Con el tiempo, el uso excesivo de redes sociales puede erosionar la reserva cognitiva, que es uno de los predictores más sólidos del riesgo de demencia", advierte Chen. En consecuencia, estas prácticas suelen sustituir actividades que sí contribuyen a alimentar esa reserva cognitiva, como es el caso de la práctica deportiva, la lectura o la comunicación cara a cara. "Cuando estas actividades desaparecen, la resiliencia del cerebro desaparece con ellas", alerta.

Envejecimiento saludable

Pero no todo es negativo. Cuenta el doctor que algunas investigaciones sugieren que el uso de redes sociales podría favorecer a un envejecimiento saludable. La razón es sencilla: ayudan a mantener el contacto social, un factor protector frente a la demencia. Aun así, advierte de la importancia de moderar su uso y de hacerlo conscientemente para evitar riesgos.