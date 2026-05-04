Multas de hasta 1.500 euros por tender la ropa en la fachada o dejar enseres en el balcón: así es la nueva normativa de Lorca

El Ayuntamiento de Lorca ha anunciado que multará con hasta 1.500 euros a todas las personas que tiendan en sus fachadas, dejen enseres u otros elementos en sus terrazas que supongan una alteración del ordenamiento público. La iniciativa fue aprobada el pasado 27 de abril en el pleno con los votos de PP y Vox.

El alcalde de la localidad, Fulgencio Gil, ha señalado que se trata de una actualización de una normativa que data de 2010 y que ya fue "pionera" en su momento y ahora se adapta "a nuevas necesidades que hoy demandan los ciudadanos". Lorca está en un proceso de "transformación y modernización" y el objetivo es que la ciudad sea "ordenada, atractiva, segura y respetuosa con todos".

En una nota publicada en su página web, el Ayuntamiento detalla que la nueva normativa es una modificación de la ya existente Ordenanza Municipal sobre Protección de la Convivencia Ciudadana y Prevención de Actuaciones Antisociales y que las multas pueden ir desde 151 euros a 1.500 euros.

Infracciones leves

En este sentido, la normativa introduce un artículo específico en el que se detalla qué conductas son tipificadas como leves y, por lo tanto, la sanción puede oscilar entre 151 y 750 euros:

Tender "toda clase de ropa" en los balcones y dinteles inferiores de las ventanas.

Acumular enseres en los balcones (colchones, somieres, bombonas de butano).

Si un negocio ha cerrado, el hecho de no retirar la cartería y demás material que indique el cese de actividad, también conllevará multa.

Infracciones graves

Las infracciones graves, por su parte, conllevarán una sanción de entre 751 y 1.500 euros:

Instalar tendederos en la fachada, excepto si se ubican en huecos para tal fin o se protegen con mamparas o celosías integradas con el entorno.

No retirar aparatos de aire acondicionado o salidas de humos de las fachadas que estén en mal estado de conservación.

El consistorio ha señalado que la normativa entrará en vigor en un mes, una vez que haya sido aprobada definitivamente y publicada. "El estado de fachadas, balcones y elementos visibles desde la vía pública forma parte de la percepción general que se tiene de Lorca", ha remarcado el edil, que ha añadido que el cuidado del ornamento público favorece "la actividad económica, el comercio y la buena imagen".