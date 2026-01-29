Muere una de las personas atrapadas en el alud de Cerler y la otra, con hipotermia, ha sido ingresada en el hospital

La Guardia Civil ha localizado este jueves a las dos personas que habían quedado atrapadas por un alud fuera del dominio esquiable en el entorno de la estación de Cerler, en el Pirineo aragonés. Una de ellas ha fallecido y la otra ha sido evacuada en helicóptero al Hospital Miguel Servet de Zaragoza con un cuadro de hipotermia.

El alud se ha producido a lo largo de la mañana en la zona del circo de Cibollés, en el término municipal de Benasque. El aviso se ha recibido en torno a las 12.39 horas, según ha informado la Guardia Civil, después de que dos integrantes del grupo al que pertenecían las víctimas dieran la voz de alarma.

Al parecer, las dos personas atrapadas formaban parte de un grupo de cuatro que se encontraba fuera de pistas. Tras recibir el aviso, se ha activado un amplio dispositivo de rescate en el que han participado el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil de Benasque, un helicóptero del 112 desplazado desde Zaragoza y dos unidades de guías caninos.

Los especialistas han conseguido localizar y rescatar con vida a ambas víctimas, aunque una de ellas se encontraba en estado crítico. Pese a la aplicación del protocolo de actuación por hipotermia, finalmente se ha confirmado su fallecimiento. La otra persona ha sido trasladada en helicóptero medicalizado al Hospital Miguel Servet, donde ha quedado ingresada.

Este es el quinto alud registrado en los dos últimos meses en el Pirineo aragonés, un dato que vuelve a poner el foco en el riesgo existente fuera de las zonas balizadas y en la necesidad de extremar las precauciones ante las actuales condiciones de la nieve.