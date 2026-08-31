Muere un joven de 25 años tras incendiarse unos trasteros con bicicletas eléctricas en Arganzuela

Un joven de unos 25 años, de nacionalidad bangladesí, según han indicado a EFE fuentes policiales, ha fallecido este domingo, 30 de agosto, tras incendiarse unos trasteros con bicicletas eléctricas en el distrito madrileño de Arganzuela.

Así lo ha comunicado Emergencias Madrid, que ha confirmado el fallecimiento del joven al llegar al lugar de los hechos.

Extinción de las llamas

El suceso se produjo en torno a las 20:00 horas en un edificio de la calle Canarias, en el distrito de Arganzuela, ubicado en la planta menos uno, concretamente en un sótano. Hasta el lugar se desplazaron trece dotaciones de Bomberos de Madrid, que se encontraron un fuego completamente desarrollado.

La extinción de las llamas se complicó debido a la elevada carga térmica y de fuego en la zona. Una vez controlado el incendio, los bomberos evacuaron los gases provocados por las llamas, ventilaron el garaje y sacaron al exterior las bicicletas para evitar que se reavivara el fuego.

Procedimiento tras lo sucedido

Los sanitarios de SAMUR - Protección Civil confirmaron el fallecimiento del joven después de comprobar que presentaba un cuadro de intoxicación por humo y quemaduras inhalatorias, sin que pudieran hacer nada por salvarle la vida.

La Policía Nacional continúa con las investigaciones mientras recibe la colaboración de la Policía Municipal en las diligencias.