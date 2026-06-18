Muere a los 35 años Daveigh Chase, actriz protagonista de The Ring

La actriz estadounidense Daveigh Chase, conocida por interpretar a Samara Morgan en la película de terror The Ring, ha fallecido a los 35 años. La noticia ha sido confirmada por su novio a medios estadounidenses, que han informado de que la causa del fallecimiento fue una meningitis que derivó en una infección sanguínea y posteriormente en sepsis, provocando un fallo orgánico.

Chase había sido ingresada a principios de junio en un hospital de Los Ángeles por complicaciones relacionadas con su estado de salud, que incluía desnutrición en los días previos a su hospitalización.

Carrera temprana y reconocimiento

La intérprete alcanzó la fama muy joven. Desde muy pequeña se adentró en el mundo del espectáculo y comenzó participando en concursos infantiles y campañas publicitarias antes de que su familia se trasladara a California para impulsar su carrera. Su rostro la hizo una de las actrices infantiles más prometedoras de finales del siglo XX y su voz captó rápidamente el interés de los estudios de doblaje.

Se consolidó en el mundo de la interpretación gracias a su papel protagonista en The Ring (2002), donde dio vida a la icónica figura de la niña del pozo que emergía del televisor. También fue conocida por su trabajo como actriz de doblaje en producciones como Lilo & Stitch y la versión en inglés de El viaje de Chihiro.

También participó en la película Donnie Darko, donde interpretó a Samantha Darko, la hermana pequeña del protagonista, para después protagonizar a Rhonda Volmer en la serie Big Love, uno de sus papeles más estables en la televisión americana.

Sin embargo, a partir de 2010 su presencia en el cine y la televisión comenzó a disminuir. Su último trabajo cinematográfico acreditado llegó en 2016 con la película American Romance.

En los últimos años, la actriz se mantuvo alejada del foco mediático y atravesó diversas dificultades, como su adicción a la heroína y el fentanilo. Su fallecimiento ha generado múltiples mensajes de condolencia y recuerdos por parte de seguidores que destacan tanto su impacto en la cultura popular como su trabajo en distintas producciones cinematográficas y televisivas.