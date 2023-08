El motivo por el que la Policía tailandesa no duda que Daniel Sancho tenía un plan para matar a Edwin Arrieta

El número dos de la Policía de Tailandia, Surachate Hakparn, ha asegurado en una rueda de prensa que no tiene dudas de que Daniel Sancho cometió un "asesinato premeditado" del colombiano Edwin Arrieta.

Y es un matiz muy importante. El hecho de haber urdido un plan cambia la posible pena que puede tener el español: "Hemos consultado al fiscal sobre algunas de las pruebas y son suficientemente consistentes para acusarle de asesinato premeditado, lo que conlleva la pena de muerte", dijo Surachate, quien explicó que ahora tendrá que ser el fiscal el que estudie el caso y establezca la petición de pena de cara al juicio.

"Si fue premeditado y era algo que se había preparado de antemano, suele ser pena de muerte. Sin embargo, todo depende del tribunal", ha añadido aunque según detalla la agencia EFE, el hecho de haber colaborado en la investigación puede incrementar las posibilidades de una reducción de pena.

Pese a que todavía no se conoce la causa de la muerte de Arrieta, ya que no se ha practicado la autopsia al cadáver, el policía ha recreado lo que sucedió: "Hubo una pelea y entonces Daniel apuñaló a Edwin, quien se golpeó la cabeza contra el lavabo".

No dudan que fue premeditado

En ese punto, ha recalcado en varias ocasiones el hecho por el que no dudan de que Daniel Sancho tenía premeditado asesinar al colombiano: "No fue un accidente porque (Sancho) fue a comprar material para el asesinato, como un cuchillo y una navaja". El hecho de que fuera a comprar el material con el que terminó con la vida de Edwin y con el que troceó su cuerpo y limpió los restos de la escena, delata que ya tenía el plan en su cabeza y no fue fruto de un arrebato de ira en el momento.

La policía ha detallado que el ADN encontrado en una camiseta de Arrieta apunta a Sancho como único responsable, además de otras pruebas halladas en la escena del crimen.

Surachate especificó que el desmembramiento del cuerpo se prolongó durante tres horas, y que después Sancho se quedó toda la noche limpiando los rastros en el lugar del crimen, un hotel reservado por el español junto a la playa de Salad, en la isla de Phangan. Allí, la policía también halló 9.000 dólares en la caja fuerte utilizada por Sancho.