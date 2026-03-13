Morrissey cancela su concierto en las Fallas de Valencia por "falta de sueño": "Tardaré un año en recuperarme"

El cantante británico Morrissey ha anunciado que no va a dar su concierto en Valencia, previsto para la noche del viernes, por "falta de sueño". En un comunicado publicado en su perfil de Instagram, el cantante ha culpado al ruido de las Fallas, "que ha imposibilitado" su descanso. "El concierto no se ha cancelado, las circunstancias hacen que sea imposible celebrarlo", ha apuntado.

Para llegar a Valencia, Morrissey viajó durante dos días por carretera y llegó al hotel a última hora del miércoles. Sin embargo, debido al "ruido del festival" no ha podido descansar, alegando que los cantos techno estaban "a todo volumen" y los constantes anuncios por megafonía. "Esta experiencia ha dejado a Morrissey en un estado catatónico", ha asegurado su equipo.

Era la primera vez que tocaba en Valencia en sus 40 años de carrera

Según el cantante, el ambiente de la Plaza de Manises, donde está el hotel en el que se ha alojado, era "un infierno indescreptible" y por eso va a tardar "un año" en recuperarse. "Y eso es quedarse corto", ha apostillado. Por el momento, el de Zaragoza previsto para el 14 de marzo y el de Sevilla para el 16 siguen en pie.

Lo cierto es que el concierto del cantante británico había generado mucha expectación; las más de 1.500 entradas vendidas a 150 euros cada una se habían agotado en minutos. Además, era la primera vez en su carrera que tocaba en esta ciudad. Ante esta situación, la promotora ha comunicado que próximamente avisarán del procedimiento para la devolución de las entradas y ha pedido disculpas "por cualquier inconveniente" que la cancelación haya podido ocasionar.

Más de 400 cancelados y 1.700 pospuestos en toda su trayectoria

El concierto de las Fallas no es el primero que cancela, es el sexto de la gira. Y en España, es el segundo. El exlíder de The Smiths ya canceló el año pasado su concierto en Madrid enmarcado en el Festival Las Noches del Botánico. Cabe destacar que en ese caso fue por prescripción médica, supuestamente, ya que tenía una sinusitis que le había obligado a cancelar otros dos conciertos previamente.

Si bien, no es la primera vez que cancela un concierto por razones extravagantes. Fuentes de la industria musical han aseverado que trabajar con él, a veces supone "un verdadero infierno". De hecho, en toda su carrera ha cancelado más de 400 conciertos y, muchos de ellos, a última hora. Aunque la cifra de conciertos pospuestos es incluso mucho más escandalosa, un total de 1.725.

La falta de sueño a causa del ruido es un problema del que ha alertado la Organización Mundial de la Salud (OMS). Un estudio publicado en 2024 señalaba que a corto plazo puede provocar irritabilidad o somnolencia, mientras que a largo plazo puede desencadenar alteraciones neurológicas, cardiovasculares o psiquiátricas.