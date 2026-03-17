La misteriosa identidad de Banksy... ¿resuelta?: El informe policial que podría revelar su verdadero nombre

La identidad de Banksy, uno de los artistas más importantes del siglo XXI, lleva siendo un misterio durante años. Múltiples investigaciones se han centrado en descubrir la verdadera identidad del artista, aunque por ahora no existe confirmación oficial sobre ninguno de estos hallazgos.

Ahora el escenario parece ser otro. Gracias a una reciente investigación de Reuters, liderada por los periodistas Simon Gardner, James Pearson y Blake Morrison, todo apunta a que el verdadero nombre de Banksy es Robin Gunningham.

Antes de explicar quién es exactamente, conviene detallar cómo estos periodistas dieron con la supuesta identidad real del artista. La investigación se centró en unos documentos policiales y judiciales estadounidenses en los que se incluía una confesión manuscrita del artista.

No tenía especial relevancia, pues se trataba de un delito menor de alteración del orden público. Aun así, este documento fue crucial porque, según afirma la investigación, contenía "la verdadera identidad de Banksy".

Quién es Robin Gunningham

Ahora bien, ¿quién es Robin Gunningham? Este nombre ya fue asociado al artista por The Mail on Sunday en 2008, pero su representante negó que se tratase de él. En cualquier caso, Reuters insiste en que este medio "acertó al afirmar" la identidad.

El principal objetivo de la investigación era confirmar la vinculación entre unos murales ubicados en Ucrania que fueron pintados por Banksy y este nombre. Sin embargo, no había constancia de que alguien llamado así hubiera entrado al país ucraniano.

La incertidumbre se mantuvo así hasta que Reuters pudo hablar con Steve Lazarides, antiguo mánager de Banksy, quien afirmó que no existía "ningún Robin Gunningham" porque ese nombre lo eliminó "hace años".

David Jones y los murales de Ucrania

Con esta información, la investigación siguió su cauce y dio con el verdadero nombre que habría adoptado el artista para borrar su identidad real: David Jones. Este es uno de los nombres más comunes en hombres británicos. Según datos aportados por la investigación, solo en 2017 había unas 6.000 personas con este nombre.

Volviendo al dato de los murales en Ucrania, sí consta información de que un tal David Jones cruzase la frontera del país. Nombre que la investigación vincula directamente a las pinturas y, por tanto, a la verdadera identidad de Banksy.