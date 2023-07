Miguel Carcaño, asesino confeso de Marta del Castillo, quiere ser padre

El asesino confeso de Marta del Castillo, Miguel Carcaño, quiere ser padre desde la cárcel de Herrera de la Mancha (Ciudad Real), donde ha conseguido cierta estabilidad después de varios años cumpliendo condena y donde trabaja como panadero, dado de alta en la Seguridad Social, cobrando un sueldo de unos 450 euros al mes.

Al parecer, Carcaño podría haberse enamorado en los últimos meses de una mujer, familiar de otro preso, con la que mantiene una relación sentimental y a la que ve con frecuencia en diferentes vis a vis.

El sevillano habría transmitido su intención de ser padre con esta chica a algunos de sus compañeros en el módulo y a los funcionarios de prisiones que comparten su día a día con él. Algunas fuentes afirman, además, que la mujer, cuya identidad no ha trascendido, vive en una localidad a unos quince minutos de la prisión y podría estar ya embarazada.

Carcaño no saldrá de la cárcel hasta mayo de 2030, cuando tenga 41 años, pero no podrá volver a Sevilla por tener una orden de alejamiento con respecto a los padres y hermanas de Marta que no expira hasta 2043.

En enero se cumplirán quince años del crimen

Miguel Carcaño lleva en prisión desde enero de 2009, cuando fue detenido por su implicación en el 'Caso Marta del Castillo'. Terminó confesando ser su asesino y fue condenado a una pena de 21 años de prisión, que cumplirá en mayo de 2030.

En estos quince años no ha obtenido ningún permiso penitenciario ni otros beneficios, que se le han negado por no querer facilitar la localización del cuerpo de la joven sevillana habiendo dado hasta siete versiones distintas sobre su paradero.