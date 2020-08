Miguel Bosé reaparece en un vídeo y afirma que "el bicho existe y ha matado a gente"

El artista, que hasta hace unos días estaba en contra del uso obligatorio de las mascarillas y las medidas de contención dictadas por el Gobierno y fue uno de los impulsores de la manifestación antimascarillas del pasado domingo en la Plaza de Colón de Madrid, ha reaparecido en las redes sociales para dar un giro de 360º en su discurso y asegurar que "el bicho existe y ha matado a gente".

Miguel Bosé, envuelto en polémica y con voz afónica, ha explicado en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram que cree que el virus es real: "Se ha dicho que yo he dicho, que han dicho, que yo he dicho que el bicho no existía. El bicho existe y el bicho ha matado, ha matado a mucha gente".

El cantante ha remarcado que "en marzo-abril de este año mató a mucha gente", sobre todo a personas mayores y con patologías previas "porque su sistema inmunológico estaba muy debilitado".

"Fue devastador, pero, a partir de ese momento, según los datos del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España, la cifra ha ido bajando. Los datos que manejamos son oficiales, no estamos inventando nada", ha insistido Miguel Bosé.

En este sentido, ha hecho referencia a las cifras oficiales que los medios de comunicación ofrecen diariamente, ya que opina que "el bicho existe, lo que pasa es que en este momento su fuerza está disminuyendo".

También, el cantante ha pedido a sus seguidores que contrasten la información para que no sean víctimas de engaños. "Cuando os llegue una noticia buscad, no os paréis solo en una voz. Hay que escuchar muchas. De esa manera se contrasta y podemos hacernos nosotros una imagen de lo que realmente sucede", ha alertado.

Por otra parte, Miguel Bosé ha criticado que le hayan dejado una semana sin "una de las tres redes", aparentemente Twitter, donde más activo ha estado estos días: "He sido un niño malo entonces por una semana no tengo una de las tres redes". El artista ha denunciado además que no ha sido el único defensor de esta postura que "ha sido castigado" en las redes.

