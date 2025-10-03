Método impresoning: la nueva forma que tienen los ladrones de entrar en las casas sin forzar la cerradura y que se puede comprar por internet

Los ladrones de casas han encontrado una nueva forma de abrir las puertas de las casas sin forzarlas y sin dejar huellas. Se trata del denominado método 'impresioning', por el cual los asaltantes introducen en la cerradura una herramienta en forma de 'T' que se gira suavemente y registra las hendiduras de la llave auténtica. De esta forma y en cuestión de segundos se genera un molde del picaporte que permite abrir y cerrar la puerta sin ser detectado. Para más inri, esta herramienta se puede comprar por internet por valor de 15 euros.

Este es solo un ejemplo de la tecnificación que están llevando a cabo los ladrones que, según las autoridades, no hace demasiado tiempo incorporaron otra fórmula para abrir puertas sin dejar rastro. Se trata del método 'bumping', por el cual se introduce en la cerradura una llave especial limada y tras darle unos golpes con un martillo de metacrilato se hace saltar el bombín y así se puede girar la llave como si se tratase de la original. Todo sin dejar rastro, ni huellas.

Tal es la efectividad de estos métodos que la Guardia Civil ha detenido a tres individuos de entre 24 y 34 años acusados de haber cometido siete robos en las localidades madrileñas de Tres Cantos, Pinto y Valdemoro y de un octavo en Logroño. No obstante, se les relaciona con hasta 20 asaltos más. La facilidad de este método y la falta de preparación de las puertas, hacía que la banda pudiera entrar hasta en tres viviendas en un solo día, para llevarse el dinero, joyas, relojes y accesorios de primeras marcas.

¿Cómo evitar que nos pueda ocurrir?

Tal y como señalan distintas empresas especializadas en cerrajería y seguridad para evitar este tipo de situaciones, es importante invertir en cerraduras modernas que incluyan, entre otros avances, escudos magnéticos o que directamente sean electrónicas. Además, es recomendable apostar por la instalación de un sistema de alarma, así como realizar el mantenimiento de la cerradura o no realizar duplicados de llaves en sitios dudosos.

Otros consejos más avanzados que recomiendan los expertos son la colocación de placas disuasorias, la instalación de cámaras de seguridad o invertir en sensores de movimiento, sirenas acústicas o emisores de humo.