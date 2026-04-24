Un menor de 17 años, asesinado a puñaladas en Madrid a plena luz del día

La Policía Nacional investiga el homicidio de un menor de 17 años en el distrito madrileño del Puente de Vallecas a plena luz del día. Los hechos han tenido lugar en torno a las 15:00 de la tarde en la calle Vizconde de Arlesson.

La víctima habría sido asesinada mientras caminaba por parte de un individuo que se desplazaba en patinete, quien habría asestado dos puñaladas por la espalda al menor, para posteriormente darse a la fuga.

Indicativos del Grupo de Atención al Ciudadano iniciaron las primeras maniobras de reanimación hasta la llegada de los sanitarios del SAMUR, quienes finalmente han confirmado la muerte del menor debido a las heridas sufridas. Ya hay una investigación abierta.

Por el momento, no se descarta ninguna hipótesis. Según la Agencia EFE, podría tratarse de un ajuste de cuentas entre bandas, ya que la víctima podría pertenecer a los Trinitarios y el autor de la puñalada, a los Ñetas.

Según EFE, la víctima responde a las siglas D.A.S.V, es nacido en 2008, tiene nacionalidad española y es de origen hondureño.

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