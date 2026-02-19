Marta García Aller señala la responsabilidad de Marlaska en la denuncia por agresión contra el DAO de la policía: "¿No sabe si le ha fallado a la víctima?"

José Ángel González Jiménez, varón, 66 años. Jota. El policía más poderoso del cuerpo ha sido acusado de violación por una inspectora de policía. González ha dimitido. El ministro Marlaska, no. Dice que solo renunciará a su puesto si la víctima dice que le ha fallado en algo.

Bastante presión y bastante miedo ha debido de pasar ya. Y una inspectora de policía no creo que sea fácil que pase miedo. Pero cómo no iba a tenerlo si su presunto violador era un hombre muy poderoso, mucho, todo lo poderoso que se puede ser en la policía. Tan indiscutido e indiscutible, decía de él el ministro, que la inspectora de policía no confió en la Policía para denunciar esa violación. Tuvo que ir a un punto violeta. Pero el ministro no sabe si le ha fallado a la víctima.

El presunto violador era el máximo responsable de un organismo encargado de velar por la seguridad de los ciudadanos. Y el ministro el máximo responsable de que ejerciera ese cargo. ¿No sabe si le ha fallado a la víctima? Pregúntese por qué una mujer policía no se siente segura de denunciar una violación en la Policía de la que usted es el responsable. Por qué la víctima sentía que, en vez de proteger a la víctima de una presunta violación por un alto mando, el más alto de todos, creyó que la policía no es un lugar seguro. Por qué su presunto violador se sentía tan intocable. ¿Lo era, ministro?

Marlaska defiende que no sabía nada de la presunta violación hasta el mismo día que se hizo público. ¿Y eso le exculpa o le inculpa? El ministro asegura no haber tenido conocimiento de que hace meses que una inspectora de policía ha pasado un calvario para denunciar al DAO de la Policía Nacional, cargo de confianza del ministro, y él y su entorno la han estado coaccionando para que no denuncie. ¿Estarán pasando en la cúpula policial de la que el ministro no sabe nada? ¿Y quién es el responsable, ministro? Pues todavía no sabe si le ha fallado a la víctima.

¿Moraleja?

Si un violador se siente intocable,

quien le da tanto poder es responsable