Marta García Aller señala el creciente rechazo de los jóvenes al feminismo: "El algoritmo alimenta el sexismo"

Cuatro de cada diez jóvenes de menos de 30 años cree que el feminismo no es necesario porque ya existe igualdad. Y un 36,5% cree que la violencia de género "está mal, pero siempre ha existido y es inevitable", los jóvenes que piensan así, que la violencia de género es como un fenómeno meteorológico con el que debemos convivir, se han duplicado desde 2019. Los datos que da el último Barómetro de Juventud y Género de 2025 resultan muy interesantes. Pero volvamos un momento a estos dos.

Uno de cada cuatro jóvenes cree que ya hay igualdad real (o sea, son muuuuy optimistas), y al mismo tiempo casi el 40% cree que la violencia de género no tiene remedio (muuuuuy pesimistas). ¿Serán el mismo 40%? ¿Cuántos jóvenes que desprecian el feminismo creen ambas cosas a la vez? ¿Que el feminismo ya no hace falta y que no funciona? Me intriga mucho esto, porque si crees que la violencia de género existe, siempre ha existido y no tiene remedio, entonces mucha igualdad real no hay, ¿no?

Claro, que casi el 50% de los jóvenes, la mitad entre 15 y 29 años, cree que "se ha perdido la presunción de inocencia para los hombres". El porcentaje va aumentando. ¿Qué está pasando? No faltan quienes le echan la culpa a las feministas. Estas pesadas que de tanto quejarse han hartado a los chavales.

Al leerlo me acordé de otro dato muy interesante que a lo mejor ayuda a entender qué está pasando. ¿Sabes qué sucede cuando una chica de 13 años abre una cuenta de TikTok? Al detectar una adolescente el algoritmo tarda 2,6 minutos en empezar a mostrarle contenido relacionado con autolesión y vídeos para adelgadzar. ¿Y sabes qué pasa cuando el que se abre la cuenta es un chaval, un chico de 13 o 14? Cuando es chico lo que le empieza a parecer en seguida, sin buscarlo siquiera, son contenidos violentos y misóginos. Lo revela un estudio de la University College of London. El antifeminismo viraliza más rápido. Es rentable. Y peligroso.

¿Moraleja?

Mientras desconfían del feminismo,

el algoritmo alimenta el sexismo