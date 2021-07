Una madre escribe una desgarradora carta tras el suicidio de su hijo de 14 años: "Hemos sido víctimas de la infravaloración de la salud mental"

LEER MÁS Simone Biles habla sobre su retirada en Tokio 2020 por problemas de salud mental

Durante las últimas horas, se ha viralizado en redes sociales la carta que escribió la madre de Rodrigo, un joven de 14 años que se suicidó hace cinco meses, y en la que apelaba a la responsabilidad social para dejar de estigmatizar e infravalorar la salud mental de los más pequeños. El mensaje fue compartido por Irene, hermana del fallecido.

"Hoy grito al cielo y tengo todo el derecho", comenzaba la carta. "No era perfecto, pero era una buena persona que no soportaba ni entendía las injusticias y la maldad. No puedo llorar y aceptarlo sin más, es demasiado doloroso, demasiado injusto", señalaba su madre mientras describía a su hijo.

Explica que a Rodrigo le diagnosticaron depresión severa cuatro meses antes, aunque tardaron mucho en buscar ayuda psicológica: "Hemos sido víctimas de la desinformación, la estigmatización y la infravaloración de la salud mental. Nos duele la rodilla y vamos al médico pero pasamos semanas con una tristeza enorme y no se lo decimos a nadie. No tenemos asumido que la salud mental y social es parte fundamental de la salud física", destacaba.

La carta muestra el desconocimiento con la salud mental

Pero además, explicaba concretamente la importancia del diagnóstico y tratamiento de la depresión para evitar episodios como el sucedido con Rodrigo: "Los que la sufren están seguros de que son una carga para las personas que les quieren. Es una enfermedad cruel que no sale en las analíticas y los que estamos cerca nos damos cuenta cuando es demasiado tarde".

Llega incluso a argumentar el desconocimiento con el que las personas se dirigen a ellos: "Frases que yo le decía como 'tienes que cambiar el chip' hoy sé lo injustas que eran. Él me contestó una vez 'mamá, le estás pidiendo a alguien que tiene cáncer, que deje de tenerlo'".

Finalmente, apela a los lectores de su carta para visibilizar la salud mental y que deje de ser tabú: "Resulta que sí pasa, pero nadie habla de ello. Pero queda mucho por investigar y normalizar".