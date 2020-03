Los españoles residentes en Italia piden que nos lo tomemos en serio: "Seguimos los pasos de un país que ha tenido que ser cerrado"

Nuestros consulados en Italia han atendido a más de 5500 consultas de españoles residentes o desplazados en los últimos días

Javier Valencia es contundente con su relato. “Ser por una vez todos generosos y ver más allá de lo que hay ahora mismo, intentar evitar aprendiendo de la situación de otros, que en España no ocurra lo que está ocurriendo aquí”.

Relata que "nunca pensé en vivir la situación que estoy viviendo. Italia está viviendo una situación difícil y la gente tiene miedo. No sabemos cuánto va a durar". "Toda Italia está cerrada, todos los comercios, todo lo que no sea de primera necesidad está cerrada. La policía para a la gente preguntando qué hacen ahí. Los vídeos que veis, son verdad. Solo conseguiremos salir de esta situación poniendo todos de nuestra parte. No veo a mi mujer ni a mis hijos desde hace días y no lo haré en varios meses. Es el único modo que tenemos. Es imposible soportar esto. Invito a todo el mundo a que por favor os toméis esto en serio. Estamos a tiempo. Quitaros de la cabeza esto es como una gripe, a mí no me va a tocar.