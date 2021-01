El llamamiento del doctor López Acuña para frenar el coronavirus: "Es necesario un confinamiento domiciliario"

Onda Cero ha entrevistado al doctor Daniel López Acuña, uno de los mayores expertos en Salud Pública de nuestro país y exdirector de Acción Sanitaria en crisis de la OMS, que ha compartido sus reflexiones sobre el estado de la pandemia de coronavirus en España y cuáles serían sus medidas para conseguir doblegar la curva de esta tercera ola.

La situación es insostenible, ya que nuestro país está por encima de los 454 casos de incidencia acumulada, muy lejos de los 25 por cada 100.000 habitantes que recomienda la OMS. Este mes de enero se están viviendo las consecuencias de unas fiestas navideñas muy laxas y el error los han cometido los ciudadanos y las autoridades a todos los niveles.

Las principales reflexiones del doctor pasan por acabar con la tibieza de las restricciones que se están tomando y apostar por medidas más drásticas, como un confinamiento domiciliario "corto y contundente" porque sólo así se podrá cortar el ascenso vertiginoso de los casos.

En tan sólo un mes -desde el 11 de diciembre- han fallecido en España más de 5.000 personas víctimas del Covid-19, cifras que como sociedad no nos podemos permitir porque muchas muertes son perfectamente evitables.

¿Las restricciones actuales son suficientes para frenar la tercera ola?

"Las restricciones parciales no son lo suficientemente eficaces como para abatir la incidencia de la enfermedad y doblegar la curva de una manera rápida y drástica.

Se necesitan medidas de ese calado y magnitud para inducir un cambio rápido en la incidencia y lograr los descensos que tenemos que lograr para poder llegar a una incidencia de menos de 25 por 100.000 habitantes, y esto requiere mucha más decisión, contundencia y no andarse con titubeos".

¿Es el confinamiento domiciliario la medida más eficaz?

"El nivel de incidencia al que hemos llegado requiere, desde mi punto de vista, una medida de confinamiento domiciliario corto, pero decisivo que reduzca las interacciones sociales y la movilidad, así como que disminuya los contagios al disminuir las interacciones.

Esto puede todavía mantener la actividad escolar, aunque yo favorecería en todo lo posible esta a distancia y telemática, especialmente en universidadades e institutos, y también el teletrabajo.

Creo que este no es momento de andarse con miramientos, de tomar medidas a medias tintas, sino de actuar con determinación y que será mucho mejor actuar firmemente en un periodo corto y después normalizar la actividad económica y social, que estar con este tira y afloja, ascenso y descenso que va minando lentamente la actividad económica y social".

Tenemos tendencia a buscar un culpable y no hacemos autocrítica por nuestro comportamiento, pero ¿de quién es la culpa ahora que todos sabemos cómo se frenan los contagios?

"Creo que corresponde adoptar una actitud mucho más responsable en las personas, pero también las autoridades sanitarias y de Gobierno tienen que propiciar que no se produzcan estas conductas incívicas y mojarse estableciendo restricciones firmes. Además, tienen que ser severas en el cumplimiento de las restricciones establecidas".

¿Qué se puede hacer con los que no cumplen las normas?

"Resulta muy lamentable observar estas actitudes faltas de civismo, que no entienden que en esto no va únicamente por medio la libertad individual, sino que se está tratando de tener una protección colectiva para la salud y el bienestar de todos, y no sólo de un individuo en particular.

Esto se aplica tanto a las medidas restrictivas, como a la vacunación. En esto, tenemos que ser solidarios y sumamente respetuosos y cívidos, y no hacerlo es realmente un atentado contra la salud de la comunidad, de las personas en su conjunto".

¿Aguantarán los hospitales este ritmo de crecimiento Covid?

"El ritmo al que está creciendo la presión asistencial es muy amenazante porque hay una ocupación de más de una cuarta parte de las camas de UCI y de un porcentaje importante de las camas hospitalarias por una sola patología.

Si nosotros seguimos teniendo estos incrementos en la incidencia, vamos a ver una aceleración de la ocupación y de las UCI y esto nos llevará a una presión asistencial que va a poner, no sólo en un estado de tensión muy grande a la asistencia sanitaria, sino que distraerá muchos de los recursos que se requieren por un lado para la vacunación y por otro para la atención de las patologías habituales y normales".