Los legendarios toros de Miura protagonizan el penúltimo encierro con una carrera rápida y limpia

La mítica ganadería sevillana de Miura ha cumplido su enésima participación en los encierros de San Fermín.

En una excepción a su costumbre habitual de cerrar las fiestas, los astados andaluces han protagonizado este lunes el penúltimo encierro con una carrera muy rápida y peligrosa pero completamente limpia.

Los bravos de la divisa sevillana, que cuenta con casi setenta participaciones en Pamplona desde mediados del siglo XIX, completaron todo el recorrido en un tiempo aproximado de dos minutos y medio, dejando correr y disfrutar a los mozos gracias a una menor masificación en las calles.

El comportamiento de la manada a lo largo del trayecto por el casco viejo pamplonés ha destacado por su gran nobleza y velocidad. Cinco de los astados han corrido fuertemente hermanados encabezando prácticamente todo el recorrido, mientras que un sexto toro ha completado la carrera algo más descolgado del grupo principal, aunque sin generar situaciones de peligro.

Una vez dentro de la Monumental Pamplonesa, los seis imponentes animales han regalado a los aficionados una peculiar y vistosa vuelta al ruedo, manteniéndose agrupados antes de enfilar de manera definitiva los corrales de la plaza de toros.

Tres expertos para seis colosos

Para esta señalada cita en el calendario de los Sanfermines, la ganadería originaria de Sevilla ha trasladado a la capital navarra un lote con un imponente trapío y pesos elevados, superando todos ellos la barrera de los 600 kilos en la gama de los colores cárdenos. Los seis ejemplares apartados para la carrera de esta mañana responden a los nombres de Merecido (630 kilos), Gaditano (635 kilos), Decoroso (635 kilos), Mochuelo (615 kilos), Famoso (605 kilos) y Andaluz (605 kilos).

Como referencia, el año pasado esta misma divisa firmó el encierro más veloz de la feria al detener el cronómetro en dos minutos y dieciséis segundos.

A partir de las 18:30 horas de este lunes, las seis imponentes reses serán lidiadas en el coso pamplonés por una terna de diestros de amplia experiencia compuesta por Manuel Escribano, Pepe Moral y Jesús Enrique Colombo, en la que promete ser una de las citas taurinas más atractivas e intensas de toda la Feria del Toro de este año.