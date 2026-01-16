Julio Iglesias encarga su defensa a José Antonio Choclán, el abogado de Víctor de Aldama

El cantante Julio Iglesias ha contratado para su defensa al despacho de abogados del exmagistrado José Antonio Choclán ante las acusaciones por agresión sexual presentadas por extrabajadoras, según han confirmado fuentes jurídicas.

Abogado de Aldama

El bufete Choclán, con sede central en Madrid, ha intervenido en varios casos de gran notoriedad pública, entre ellos el que se siguió contra Carlos Iglesias, hermano del cantante, por fraude a Hacienda.

El abogado penalista es conocido también por ejercer la defensa de personas de carácter mediático como el empresario y presunto comisionista del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, al que representa en la actualidad.

Choclán defendió a Cristiano Ronaldo en el proceso por fraude fiscal y a los también futbolistas Gabi Fernández y Ángel Lafita en el juicio por el presunto amaño del partido Levante-Zaragoza de 2011.

Además, fue abogado de Rita Barberá en la causa por blanqueo en el Tribunal Supremo y de David Marjaliza, colaborador en el caso Púnica, entre muchos otros.

La Fiscalía tomará declaración a las denunciantes

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto esta semana diligencias de investigación después de que dos exempleadas del servicio doméstico de Julio Iglesias le hayan acusado de agresiones sexuales cuando trabajaban en sus mansiones del Caribe.

El Ministerio Público indicó este martes que la denuncia fue presentada el pasado 5 de enero, tras lo cual incoó diligencias de investigación penal preprocesales que tienen "carácter reservado".

Asimismo, ha decidido tomar declaración a las denunciantes, a las que ha otorgado la condición de testigo protegido. La Fiscalía podría usar medios telemáticos para tomarles declaración, pero desde la entidad añaden que son detalles de la investigación que tienen que mantenerse "con una cierta reserva".

Los hechos habrían ocurrido en las casas de Julio Iglesias en República Dominicana, Bahamas y España. Una de las mujeres era empleada del hogar y la otra fisioterapeuta.

Al tratarse de una investigación de la Fiscalía, que aún no ha llegado a judicializarse y que permanece secreta, el abogado no puede por el momento personase en las diligencias.