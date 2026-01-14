Duras críticas a Ana Obregón por su defensa a Julio Iglesias: "¿Os chupan el pito toda la noche y no os salen ampollas?"

Ana Obregón ha salido públicamente en apoyo de Julio Iglesias después de que dos mujeres lo hayan denunciado por presuntos abusos sexuales, un caso que ya investiga la Audiencia Nacional.

Obregón ha asegurado que convivió con Julio Iglesias en su casa durante dos años y medio y defiende que la imagen que se está proyectando del artista no se corresponde con la que ella conoció. "Ese Julio que retratan no es. Yo he vivido cómo era con las mujeres y con la gente que trabajaba con él", insistiendo en que "trataba a todas las mujeres de maravilla".

"Tengo la suerte de poder hablar porque he convivido con él en su casa, todo el día. He estado en su casa dos años y medio. Ni en ese tiempo ni luego he visto un Julio así", asegura, añadiendo que mantiene relación con Iglesias desde hace más de 40 años. "Que es un mujeriego lo sabe todo el mundo y lo dice él", señala.

Sin embargo, sus declaraciones en las que pone en duda el relato de las denunciantes han generado una oleada de críticas en redes sociales y por otras figuras del programa ¡De Viernes!, de Telecinco. "¿Estabas esposada? ¿Estabas clavada en la cama? ¿Por qué no te has ido?", ha preguntado en directo. Además, ha respondido a las explicaciones ofrecidas por las víctimas con una polémica frase: "Yo no soy hombre, pero ¿a vosotros os chupan el pito toda la noche y no os salen ampollas o algo?". Tras pronunciarla, ha añadido: "Hasta el público se ríe".

Obregón también lamenta lo que considera un juicio mediático contra el cantante. "Qué manera tan cruel de hacer este juicio mediático a alguien que todavía no ha tenido juicio", explicando que no se había pronunciado antes porque, a su juicio, "Julio es muy inteligente y me imagino que en estos momentos estará preparando todo tema de denuncias a todo el mundo".

Las reacciones no han tardado en llegar. La más dura fue la de la periodista Rosa Villacastín, que ha intervenido en directo en el programa y se ha mostrado especialmente contundente con la actriz, a la que siempre había defendido. "Por primera vez no te voy a dar la razón y me das vergüenza como mujer", le ha reprochado. "Tú puedes haber ido a casa de Julio como he ido yo, pero tú no has entrado en su habitación. No sabes lo que él hace por las noches", ha terminado.

Villacastín pidió respeto para las denunciantes y subrayó el desequilibrio de poder existente. "Puedes dudar de si es verdad o mentira, pero cuando dos mujeres, empleadas de una casa, se tienen que enfrentar para denunciar a una persona como Julio Iglesias, con el poder que tiene, te voy a decir que respétalas", sentenció.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha otorgado a las dos mujeres que han denunciado a Julio Iglesias la condición de testigo protegido. Entre los delitos que se investigan figuran trata de seres humanos con fines de servidumbre, varios delitos de agresión sexual, lesiones y delitos contra los derechos de los trabajadores.