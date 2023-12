Juan del Val revela más detalles sobre la no boda de Juan Ortega y hace un desmentido

El pasado sábado 2 de diciembre, a tan solo media hora antes del comienzo de su boda, el torero Juan Ortega llamó a la que iba a ser su futura mujer, la cardióloga Carmen Otte, para cancelar el enlace. Una decisión totalmente inesperada que dejó boquiabiertos a los más de 500 invitados que iban a asistir al que iba a ser uno de los días más especiales de la pareja.

Según explicó el director de 'Vanitatis', Nacho Gay, en 'Por fin no es lunes' que el diestro tenía dudas desde hace tiempo con el enlace. Y le propuso a su prometida aplazar la boda. De hecho, en la preboda pidió nuevamente cancelar el evento porque no se quería casar y estuvo llorando por lo que venía.

Desde 'Vanitatis' también han dado a conocer las palabras que el matador dijo a su entorno. "No lo he hecho bien, pero esto no iba bien desde hace tiempo… Ni voy a dar un comunicado ni voy a dar explicaciones. No haré nada, esto ya pasará, mañana habrá otra noticia nueva y se olvidarán", confirmó Ortega.

¿Ha habido terceras personas?

En el programa 'La Roca' de LaSexta, Marta Critikian le ha pedido a Juan del Val, uno de los invitados a la boda, que le ayude a comprobar cuáles de los titulares que se han podido ver durante la última semana acerca de la decisión del torero son reales. "¡Échame un capote!", le dice.

"¿Es cierto que una tercera persona amenazó con hacer saltar todo por los aires y plantarse allí?", plantea la periodista. A lo que el marido de Nuria Roca responde de manera contundente: "Me encanta que se tenga una información y luego se inventen otra cosa por todo el morro".

"Pero esto lo habrán dicho por algo...", apunta Berni Berrachina. Sin embargo Del Val asegura que "no lo han dicho por nada porque es completamente mentira y nadie lo ha podido ni siquiera ni comprobar".