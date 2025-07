Paco León se planta ante las críticas por sus declaraciones de Torre Pacheco: "Es increíble cómo han calado los discursos de odio"

El actor andaluz, Paco León, ha denunciado esta semana los comentarios en redes sociales tras posicionarse en contra de las declaraciones de odio y la situación que está viviendo el pueblo de Torre Pacheco. En un vídeo publicado en sus redes, el intérprete ha explicado que estos comentarios ofensivos comenzaron cuando mostró su postura y en otro vídeo reacciona a estas acusaciones.

"Es increíble como han calado los discursos de odio"

“Estoy flipando por la cantidad de comentarios que he recibido por el vídeo que he compartido de Torre Pacheco, insultándome y diciendo que soy un mierdas por defender a los marroquíes e inmigrantes. Es increíble cómo han calado los discursos de odio para que sea completamente absurdo defender que no se puede pegar a la gente ni aunque sean violadores o asesinos. Da igual quién sea. A la gente ni se le agrede ni se le persigue. Es fácil de entender”, explica en el vídeo.

Amnistía Internacional España, Extranjeristas en Red, SOS Racismo y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) han mostrado su posición ante este suceso. El secretario de la Federación Estatal de SOS Racismo, Mikel Mazkiaran, ha criticado la aparición de grupos de "extrema derecha" que "no pintan nada ahí". "La extrema derecha, que tienen grandísima parte de culpa de lo que está sucediendo, se está arropando en esa supuesta defensa del país, que lo tienen mitificado, y están utilizando a las personas para instalar un sistema de defensa discriminatoria, racista y xenófoba", ha explicado.

Por otro lado, Amnistía Internacional también ha denunciado esta situación condenando la "violencia racista" y "el llamamiento a través de redes sociales para atacar a la población migrante, así como los discursos y políticas criminalizadoras y estigmatizantes por parte de figuras políticas y otras personas", menciona la organización.