Juan Ortega pidió a Carmen Otte aplazar la boda meses antes de casarse y cancelarla justo antes de la preboda

Hace una semana que Juan Ortega decidió cancelar la boda con la cardióloga Carmen Otte cuando apenas quedaban unas horas para el comienzo del enlace. Entre los motivos que se han barajado, las dudas que tenía el novio respecto a contraer matrimonio con la que había sido su novia durante los últimos diez años y con quien ya convivía en Sevilla.

Debido a la polémica decisión del torero, la noticia se volvió viral, lo que generó una gran expectación por conocer más información sobre el tema, así como los motivos que habían llevado a Ortega a tomar tan drástica decisión.

El mensaje que recibió Ortega de su suegro

Cada día sale alguna noticia nueva, como por ejemplo, este jueves, que varios medios de comunicación publicaron una conversación de Whatsapp que habrían mantenido Ortega y su entonces suegro, Miguel Ángel Otte apenas un mes antes de la boda: "No querrás tanto a nuestra hija cuando has tardado tanto en pedirle matrimonio", le decía el ingeniero agrónomo madrileño a lo que el diestro contestó: "¿Cómo? Pero si al final habéis conseguido lo que queríais. Que nos casemos cuando habéis querido y como habéis querido".

La información recogida por El Mundo también añade que este intercambio de mensajes provocó un distanciamiento entre Ortega y su prometida, ya que ella se habría puesto de parte de su padre.

Juan Ortega avisó a Carmen Otte meses antes de que no quería casarse

El director de Vanitatis, Nacho Gay, ha contado en 'Por fin no es lunes' que el torero se ha llevado la mayor parte de las críticas y que se han dicho muchas cosas de él, que podía tener otra relación, que alguien lo podía contar en la propia boda, etc, "pero la realidad es que aquí no hay terceras personas, sino una presión social y familiar para que se casen", ya que la familia de él es muy tradicional y católica.

Ha asegurado que la decisión del torero no fue tan repentina, ya que meses antes de la boda tuvo una conversación con Carmen Otte en la que le pedía aplazar el enlace: "Él le había dicho a la novia y a la familia que no quería casarse, se lo había dicho en varias ocasiones anteriormente. A nadie le pilló esto por sorpresa". Ha explicado que incluso, dos días antes de la boda, antes, incluso de la celebración de la preboda en Jerez, él se reúne con la novia para hablar y le dice que paren la boda porque él no se quiere casar.