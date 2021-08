Una joven de Valencia denuncia que no la dejaron subir a un autobús por "ir escotada"

Una joven de Valencia ha sufrido un desagradable incidente este fin de semana cuando trataba de coger un autobús. Al subirse, el conductor le recriminó que su vestimenta, ya que llevaba un top de encaje blanco, no era la apropiada y debía bajarse de él.

Cristina Durán, la implicada, ha compartido una publicación en Twitter narrando lo ocurrido y relata que le prohibieron el paso "por ir escotada y poder ofender a los demás pasajeros" y manifiesta que se sintió "discriminada".

"Me han prohibido acceder a un autobús de Valencia por ir escotada y poder ofender a los demás pasajeros. No es un bikini, es un top y no voy enseñando nada. Me he sentido discriminada. En otros 2 autobuses si que he podido acceder. ¿Normativa o discriminación?", detalla el post.

El tweet se ha vuelto viral durante estos días e incluso el servicio municipal de transportes, EMT València, respondió a la publicación pidiéndole toda la información oportuna para investigarlo, así como que le pidieron disculpas por "la mala experiencia".