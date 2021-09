El joven que recibió una brutal paliza en Amorebieta "se va a morir sí o sí"

Se ha confirmado el peor desenlace para Alex, el joven de 23 años que recibió una prutal paliza en grupo en el municipio de Amorebieta al grito de "¡Matadle, matadle!" el pasado 25 de julio. El equipo médico del Hospital de Cruces ha citado a la familia del joven agredido este jueves para comunicarle que los daños cerebrales son irreversibles, por lo que no se recuperará del estado de coma en el que se encuentra.

"Se va a morir sí o sí"

"Se va a morir sí o sí", ha afirmado Stephan, portavoz de la familia Ionita en declaraciones este viernes en Radio Euskadi. "Una parte del cerebro está muerta y la otra está que no quiere funcionar. No tiene vida", aseguraba el portavoz en relación a las lesiones en el cerebro. Ante tal pronóstico, el joven será bajado a planta otra vez y "ya no vuelve a subir más a la UCI". ""Da igual lo que pase, no vuelve a subir", indicaba Stephan. Los médicos están sopesando si trasladarle al Hospital de Górliz, especializado en neurología. "A ver si aguanta el cuerpo para mandarle, pero, según dicen los médicos, igual no aguanta, que se va a morir antes", concluía.

Alexandru Ionita se encontraba la noche del 24 al 25 de julio en el parque Jaureguibarria de Amorebieta con un amigo. Cuando su amigo se ausentó momentáneamente sobre las 3 de la madrugada, un grupo de veinte jóvenes de entre 15 y 38 años se acercó a él y le propinó una brutal paliza golpeándolo con botellas y asentándole varias patadas mientras lo grababan todo en vídeo.

Permanece en coma desde hace más de un mes

Alexandru fue ingresado en el Hospital de Cruces, Vizcaya, donde permanece en coma desde que se produjo la brutal agresión. Aunque la semana pasada fue subido a planta, tras salir de la UCI al detectarse una leve mejoría por no necesitar una monitorización continuada ni respiración artificial, el pasado fin de semana volvía a la unidad de cuidados intensivos con una nuevo respirador.

La Ertzaintza señaló como responsables a una pandilla violenta conocida como los Hermanos Koala, quienes aquella misma noche se habían visto envueltos en otros altercados. Al parecer se había citado con otra banda para enfrentarse, pero esta no se presentó.

Christopher Antón R.T, uno de los detenidos, fue quien, según la investigción, habría comenzado la agresión al increpar y empujar a Alex reiteradamente, según la investigación abierta. Tras este primer toque, un joven de 15 años le golpeó la cabeza con una botella de cristal y desató la pelea. Los agresores llegaron a pegarle, incluso, con barras de hierro hasta dejarle inconsciente y robarle sus pertenencias.

Tras la brutal agresión, Christopher Antón R. T., de 23 años, subió el vídeo de la paliza a las redes sociales escribiendo "no me culpen: andaba pedo".

Ya van 16 detenidos, ocho de ellos menores de edad

Por el momento, la Ertzaintza ha detenido a 16 personas que han sido puestas a disposición judicial. Ocho de los arrestados son menores de edad. El último detenido, un joven de 20 años, fue puesto en libertad este miércoles tras pasar la mañana a disposición judicial.