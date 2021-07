El padre del joven agredido en Amorebieta: "Si no se recupera esta semana, lo van a desconectar"

El domingo durante la madrugada, un joven de 23 años fue brutalmente golpeado por varias personas en la localidad vizcaína de Amorebieta y tuvo que ser ingresado en el hospital de Cruces, en Barakaldo. Este jueves, su padre, Eugenio, lo ha visitado después de que el miércoles fuera sometido a una intervención quirúrgica.

Ha informado que su hijo se encuentra en estado "muy grave", aunque ha añadido que los médicos "son optimistas". Un amigo de la familia ha confirmado la situación de gravedad de la víctima: "Se debate entre la vida y la muerte".

Actualmente, se encuentra en coma inducido y con graves daños en el cráneo y con el cerebelo inflamado.

Además, ha manifestado que le han comunicado que "si no se recupera esta semana lo van a desconectar del aparato" y ha reconocido: "estoy muerto yo". "No he dormido desde el sábado, no puedo. Es mi hijo, no puedo dormir, no puedo comer, no puedo nada", ha recalcado. "¿Por qué le han dado en la cabeza? ¿Por qué no le han dicho: 'vete a casa'?"

Hasta el momento, han sido detenidos por la agresión ocho integrantes de una banda juvenil, denominada 'Los Hermanos Koala', cinco de ellos menores, conocida por la Ertzaintza por su trayectoria delictiva. Este grupo con antecedentes delictivos son bien conocidos por la Ertzaintza, que los tiene clasificados como "banda conflictiva y violenta". Al parecer, uno de los menores se entregó a la policía este miércoles por la tarde, acompañado por su tutor legal.