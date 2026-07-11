Un joven de 17 años muere atropellado por un turismo en la A-1 en Madrid

Un joven de 17 años ha fallecido esta pasada madrugada al ser atropellado por un turismo en la autovía A-1 a la altura del kilómetro 26,5 en el municipio de San Sebastián de los Reyes en Madrid. El siniestro ocurrió a las 5:15 horas de la madrugada del 11 de julio de 2026 por causas que están siendo investigadas por la Guardia Civil de Tráfico.

Servicios de emergencias acuden al lugar de los hechos

El accidente movilizó a los efectivos de la Guardia Civil y a los servicios de urgencias médicas del SUMMA de la Comunidad de Madrid. Estos efectivos intentaron salvar la vida de la víctima realizando labores de reanimación, aunque finalmente solo pudieron confirmar el fallecimiento del joven.

Además, asistió al lugar de los hechos el psicólogo en guardia del SUMMA 112, que prestó atención psicológica al conductor del vehículo implicado en el atropello del menor, así como a los acompañantes de la víctima.

Por el momento no se han reportado más datos sobre las causas del accidente por parte de los agentes de la Guardia Civil.