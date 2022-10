"La he jodido": primeras palabras del conductor del Alvia a un mando policial

El miércoles 24 de julio de 2013, un tren de alta velocidad descarriló en una curva a la altura de Angrois con 244 personas a bordo, resultando en 144 heridos y 80 fallecidos. El accidente fue gravado por una cámara de seguridad, la cual muestra cómo el ferrocarril viajaba a 191 kilómetros por hora.

Este martes ha comenzado la cuarta jornada del juicio y ha sido primer mando policial en llegar al accidente del Alvia quién ha declarado ante el juez que investiga el sinestro. El policía ha manifestado que el maquinista y acusado Francisco José Garzón Amo le dijo hasta en tres ocasiones "la he jodido" y que había estado circulando "a 190 kilómetros por hora".

En la escena de los hechos

En la Ciudad de la Cultura que acoge esta vista oral, el testigo ha indicado que un policía sacó al conductor de la máquina y lo llevó hasta donde estaba él, señalando que tenía una herida sangrante en la cabeza aunque se desplazaba por su propio pie.

Al preguntarle a Garzón Amo qué había pasado, la respuesta fue "la he jodido", seguido por la confesión de la velocidad que había alcanzado. Enseguida preguntó si había heridos y en ese momento, como este cargo lo encontró muy nervioso, le contestó "tranquilo, no te preocupes" a lo que Garzón Amo respondió con una exclamación: "¡Cómo no voy a estar preocupado!".

Posteriormente, el maquinista fue atendido por los sanitarios. Una vez los profesionales comentaron que había que evacuarlo, este superior indicó a dos efectivos que le acompañasen para evitar potenciales agresiones. En los diez minutos que compartieron, Garzón Amo realizó una serie de llamadas con un teléfono móvil, pero no sabe a quién ni el contenido.

En sala no están presentes los únicos dos encausados, que son el propio conductor de ese tren descarrilado y Andrés Cortabitarte, en su momento responsable de la seguridad en la circulación de Adif. Ambos han testificado y están exonerados de acudir, por lo que pueden libremente decidir si asisten.