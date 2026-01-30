Irene Montero sobre el precio de las balizas: "No debería estar sujeto a las leyes del mercado"

Desde hace unos meses el uso obligatorio de la baliza V-16 se ha convertido en uno de los temas más comentados en las conversaciones de los españoles después de que la DGT convirtiera en obligatorio su uso desde el pasado 1 de enero.

Se ha hablado mucho sobre su seguridad y su eficacia, pero otro de los asuntos comentados ha sido su precio. Y es que comprar uno de estos dispositivos en España cuesta ahora mismo entre 30 y 40 euros, algo de lo que muchos usuarios llevan semanas quejándose.

Sobre este asunto se ha pronunciado este viernes en redes sociales la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, que ha escrito un mensaje en el que asegura que no es justo que bienes de primera necesidad alcancen precios de este tipo.

"Si algo es de primera necesidad no debería estar sujeto a las leyes del mercado y el Estado debería intervenir para garantizar su acceso", ha escrito la ex ministra de Igualdad para terminar haciendo una crítica al precio de la vivienda.

"A ver si os indigna el precio de una baliza, pero no que la gente no se pueda alquilar una casa", ha sentenciado.

Polémica en redes

La polémica sobre el precio de las balizas se ha elevado en los últimos días en las redes sociales después de que el creador de contenido Nil Ojeda visitara una fábrica de éstas y destapara que el coste de fabricación es de unos tres euros.

En un primer momento Irene Montero aprovechó esta polémica para hacer una ironía sobre el capitalismo: "Imaginaos cuando descubran que las zapatillas que se venden a 150 euros ha costa 15 euros fabricarlas. Se van a volver locos".

Pero a respuesta de otro usuario que apuntaba que la diferencia en este caso es que el consumidor puede elegir qué zapatillas comprar y no así con la baliza, Montero le daba la razón y hacía esa crítica sobre el precio de los bienes de primera necesidad.