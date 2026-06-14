El incendio en Padrón calcina 350 hectáreas, aunque la situación "mejora" y no hay desalojos

El incendio de Padrón (A Coruña), declarado en la tarde del viernes en la parroquia de Herbón, ha calcinado hasta ahora un total de 350 hectáreas, según las estimaciones realizadas por la Consellería do Medio Rural durante esta mañana. A última hora del sábado, esta cifra se situaba en 330.

La situación ha mejorado respecto a la tarde del sábado, cuando un flanco se reactivó y la Xunta decidió activar la Situación 2 como prevención ante la proximidad del fuego a dos núcleos de Carcacía, Sobrerribas y Cruxeiras de Abaixo. Pese a que esta medida sigue vigente, los vecinos de las 10 viviendas desalojadas en el segundo de los lugares pudieron regresar a ellas a primera hora de la noche.

"Durante la noche, mejoró mucho la situación. Las lluvias localizadas, junto con el trabajo, pudo hacer que la situación sea tranquila y que la ciudadanía pueda hacer una vida normal", explica a Europa Press el alcalde padronés, Anxo Arca. Con todo, pide a los vecinos a que dejen las vías de comunicación libres para que los medios de extinción puedan realizar su trabajo.

Actualmente, no se aprecian llamas en el fuego y los medios de extinción movilizados trabajan en perimetrar con 'bulldozer' todo el área. "Somos optimistas. Eso no quita que tengamos todos los medios centrados y atentos a lo que pueda ir sucediendo", expone el regidor.

Además, durante este mediodía, el director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco, acompañado por la delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, acudirán acudirán hasta el Puesto de Mando Avanzado situado fronte al hotel Scala.