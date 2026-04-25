El impactante vídeo del accidente de una atracción de la Feria de Sevilla que deja cuatro heridos

Los hechos ocurrieron el sábado en la denominada Calle del Infierno de la Feria de Abril de Sevilla. En el accidente resultaron heridas cuatro personas, de las cuales dos fueron trasladadas a un centro sanitario para recibir atención hospitalaria.

Según el Ayuntamiento de Sevilla en redes sociales, dos de los heridos fueron atendidos en el lugar donde se encuentra la atracción Steel Max, que ha quedado precintada por los bomberos tras el accidente ocurrido durante su funcionamiento a las 20:20 horas.

El accidente, como se aprecia en el vídeo, se ha producido en una atracción que consiste en una esfera en la que pueden entrar dos personas, con dos cables laterales que se tensan para lanzarla hacia arriba, y repite la maniobra varias veces.

Sin embargo, en el segundo lanzamiento se ha soltado uno de los cables laterales, y la cabina, al no estar sujeta por ese lado, ha golpeado uno de los dos mástiles de la atracción, y ha quedado suspendida en el aire a una altura de unos cinco metros.

Se han producido algunas escenas de tensión hasta que los dos niños afectados han hecho gestos de que se encontraban bien. Tras ser atendidos, por precaución, se ha decidido su traslado a un centro hospitalario para que les realizasen pruebas concretas.

La zona, dada la magnitud del suceso, quedó acotada tras el rescate de los heridos por parte de los bomberos de Sevilla, con participación de Protección Civil. Por su parte, la Policía Local se encargó de inspeccionar la documentación de la atracción para comprobar que contaban con los permisos y revisiones adecuadas.

Por el momento se desconocen las causas del accidente que actualmente está investigando la Policía Nacional, según apunta el Ayuntamiento de la capital andaluza.