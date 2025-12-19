La heredera ya vuela sola: Leonor pilota por primera vez un avión del Ejército del Aire

La Princesa de Asturias ya ha realizado su primer vuelo en solitario, como parte de su formación militar en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier (Murcia). Lleva cuatro meses de instrucción teórica y práctica como alférez del Ejército del Aire y del Espacio y ya ha pilotado sola. En este tiempo se ha instruido para volar en un Pilatus PC.21 (E.27).

La Princesa ha completado la formación teórica y las sesiones de simulador y de vuelo real en Pilatus establecidas para alcanzar las competencias necesarias que le han permitido realizar "la suelta" con seguridad este pasado jueves, 18 de diciembre.

En las imágenes facilitaras, tanto por La Zarzuela como por el Ejército del Aire y del Espacio, se puede ver a la princesa Leonor preparando el vuelo, el briefing previo, la firma en el libro del avión y la revisión pre-vuelo, así como otras escenas de los vuelos de enseñanza y de su formación en simuladores. Se pueden ver imágenes también de la tradicional Jura de Bandera y de la festividad de la patrona de los aviadores, la Virgen de Loreto, celebrada este mismo mes.

El aprendizaje en la Academia General del Aire y del Espacio es muy completo, los alumnos reciben instrucción y adiestramiento también de supervivencia en el mar, de equipación con el zahón anti-g.

El 2 de Septiembre de 1987, Felipe VI ingresó en la misma Academia donde la princesa Leonor completa ahora su formación militar. Han transcurrido 38 años. Tan solo doce días después de entrar en la Academia, el entonces principe realizó su primer vuelo de formación como cadete. Fue en un avión T-34 junto al capitán Guillermo Quintanilla, su instructor.

Don Felipe ha sido siempre un apasionado de la aviación. De hecho, el próximo día 22 estará en Huelva con motivo del centenario del Vuelo Plus Ultra en Palos de la Frontera. El Rey rememorará aquella hazaña histórica que marcó un hito en la aviación trasatlántica