Hallan perros deshidratados y en extrema delgadez en una escuela canina de Navalcarnero

La Guardia Civil investiga a dos hombres por un supuesto delito de maltrato animal en las instalaciones de una escuela canina de la localidad madrileña de Navalcarnero, según ha informado la Benemérita en un comunicado.

Proceso de la investigación

La investigación se inició el pasado mes de junio tras recibir varias denuncias que alertaban sobre el "deficiente" estado de las instalaciones del recinto, así como de la "carencia" de agua y alimento para los animales que permanecían allí.

Después de llevar a cabo las correspondientes inspecciones del lugar, los agentes pudieron constatar "deficiencias muy graves" tanto en las instalaciones como en el estado de los animales. Asimismo, localizaron el cadáver de un perro en el interior del recinto.

Los animales presentaban signos de desnutrición y enfermedad

Como resultado de las inspecciones realizadas, la Guardia Civil procedió a la incautación de 46 perros, de los cuales, nueve de ellos precisaron hospitalización inmediata debido a su extrema delgadez, anemia y deshidratación. Algunos de ellos presentaban, además, signos de enfermedades, mal estado generalizado, parásitos y lesiones.

Por otra parte, se ha procedido a la investigación de dos hombres, ambos propietarios de las instalaciones donde se cometieron los hechos. Los presuntos autores ya han pasado a disposición judicial por el delito del maltrato animal y el recinto ha sido clausurado.