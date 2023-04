Hablan los niños maltratados en 'la casa de los horrores' de Colmenar: "Me clavó un sacacorchos en la cabeza y nos dejaba sin comer"

Continúan conociéndose detalles estremecedores sobre el caso de los ocho niños maltratados por sus padres en su casa de Colmenar viejo. El caso que se inició a raíz de una denuncia presentada por el entorno de una de las hijas y que terminó con la detención de ambos progenitores (posteriormente puestos en libertad) y el traslado de los niños a un centro de primera acogida de la Comunidad de Madrid.

Según la información del Ministerio del Interior, los pequeños eran "castigados físicamente, estaban mal nutridos y arrinconados en una habitación" de una vivienda "totalmente insalubre". La investigación judicial también reveló que la violencia doméstica la ejercía el padre sobre los niños al mismo tiempo que también maltrataba a la madre".

Asimismo, fuentes del Instituto Armado confirmaron al diario El Mundo que los durante los primeros interrogatorios, los pequeños no hablaban de ninguna manera: "Cuando eran interrogados, no hablaban. Estaban aleccionados para no hablar".

El testimonio de los tres hijos mayores

Sin embargo, a medida que han ido pasando los días, se han ido conociendo detalles de interrogatorios posteriores en los que, esta vez, los pequeños sí han relatado los episodios de violencia que sufrían. Es el caso de una información que publica en exclusiva laSexta y en la que recoge el testimonio de los tres hijos mayores del matrimonio.

Según la declaración policial, el padre les pegaba con el "rodillo de amasar la masa" y que en alguna ocasión "había cogido el cuchillo también". Asimismo, les golpeaba "con la mano abierta" por, por ejemplo, encender la televisión (algo totalmente prohibido en la casa) e, incluso, les clavaba el sacacorchos en la cabeza por unas abolladuras que aparecieron en el frigorífico.

Algunas de las frases que declararon los niños en los interrogatorios

Estas son algunas de las frases que declararon los niños en los interrogatorios:

"En muchos momentos él mantenía conversaciones con nosotras y nos pedía explicaciones y pues cogía algún utensilio de cocina y nos daba . Luego también amenazaba a mi madre con irse de casa, de que iba a meterle una persona en casa y que no sirve para nada, que siempre estaba en el sillón sin hacer nada, y que no valía para nada", dijo la menor.

. Luego también amenazaba a mi madre con irse de casa, de que iba a meterle una persona en casa y que no sirve para nada, que siempre estaba en el sillón sin hacer nada, y que no valía para nada", dijo la menor. La joven cuenta que su padre "le empezó a dar con la mano abierta" a su hermano por poner la televisión: "Le daba en la cara y luego cogió el rodillo y le dio en la cabeza" .

a su hermano por poner la televisión: . " Nos empezó a dar con el rodillo de cocinar y dijo que no iba a parar hasta que no le dijéramos quién había sido, que quien hubiera sido que se lo dijéramos porque si no, no sobreviviríamos a ese día. Me dio por todo el cuerpo, me hizo mucho daño".

y dijo que no iba a parar hasta que no le dijéramos quién había sido, que quien hubiera sido que se lo dijéramos porque si no, no sobreviviríamos a ese día. Me dio por todo el cuerpo, me hizo mucho daño". "A veces nos castiga sin comer y otras veces nos ha metido en un sótano y solo subíamos a comer, a veces no comíamos, y a veces dormíamos ahí en el sótano".

" Cogió el sacacorchos y se lo empezó a clavar en la cabeza ; "después, cuando mi hermano dio la explicación que mi padre quería oír, pues le sacó el sacacorchos y ya está. Mi madre a veces le decía a mi padre que parase, que tenía que ir al colegio, que cómo podía justificar esas marcas y así".

; "después, cuando mi hermano dio la explicación que mi padre quería oír, pues le sacó el sacacorchos y ya está. Mi madre a veces le decía a mi padre que parase, que tenía que ir al colegio, que cómo podía justificar esas marcas y así". "Una vez se enfadó por ver la televisión, me empezó a dar con un martillo , me dijo que como lo volviera ha hacer que me mataba. Me daba en la cabeza, a veces en la mano ".

, me dijo que como lo volviera ha hacer que me mataba. ". "Se levantó y le empezó a dar guantazos en la cara y después mi hermana no sabía qué responder y mi padre le volvió a preguntar, mi hermana no sabía qué responder, entonces mi padre dijo, tráeme el mazo. Y le empezó a dar hasta que le respondió . Y estuvimos así hasta las 7 de la mañana, que mi padre se quedó un poco dormido que justo se tenía que ir a trabajar y mis hermanas no pudieron ir al instituto durante varios días ".

. Y estuvimos así hasta las 7 de la mañana, que mi padre se quedó un poco dormido que justo se tenía que ir a trabajar y ". "Mi madre se gasta el dinero para comprar carne y comida barata, pero luego mi padre se gasta 5.000 euros en juguetes y cuando ve que mi madre se ha gastado dinero para comprar comida, le regaña".

y cuando ve que mi madre se ha gastado dinero para comprar comida, le regaña". " Cuando papá nos pegaba, mamá se ponía nerviosa , intentaba tranquilizar a mi padre o pararle y mi padre la retiraba y le decía que le dejaba en paz que ella tenía la culpa de todo y pues eso. Mi madre no podía hacer nada".

, intentaba tranquilizar a mi padre o pararle y mi padre la retiraba y le decía que le dejaba en paz que ella tenía la culpa de todo y pues eso. Mi madre no podía hacer nada". "A veces le da a mi madre. Le da a mi madre guantadas. A veces le amenaza con irse de casa, le dice que ella es una mierda, que no vale nada, que hace el vago todo el día, y eso es mentira porque mi padre no lo ve, pero mi madre sí que trabaja y se ocupa de nosotros. Mi padre dice mi madre nos blanquea. Que nos defiende a nosotros y claro, ella no puede decir nada, ella tiene que callarse. Y mi madre llora cuando nos pega, a veces. Mi madre dice que aguantemos, que a los 18 nos larguemos y que aguantemos lo que nos queda".

¿En qué condiciones estaban los niños?

La investigación comenzó a mediados del mes pasado a raíz de una denuncia que presentó el entorno de una de las hijas el 17 de marzo por presuntos malos tratos contra una menor. De esta manera, se inició un estudio pormenorizado del entorno familiar que terminó con la detención de los padres el 29 de marzo, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 1 de Colmenar Viejo, que arrojó los siguientes datos: