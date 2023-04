Los ocho niños maltratados por sus padres no podían pisar el salón, apenas iban al colegio y estaban aleccionados para no hablar

Este Viernes Santo por la mañana saltaba la noticia en todos los medios de comunicación: la Guardia Civil había detenido a un matrimonio en Colmenar Viejo por maltratar a sus ocho hijos menores de edad a través de castigos físicos, al tiempo que les mantenían malnutridos y hacinados en una misma habitación sin condiciones mínimas de higiene.

La investigación judicial confirmó "una grave situación de desamparo" y de violencia doméstica, presuntamente ejercida por el padre, que es médico en el Hospital Gregorio Marañón, según publica El Mundo, y que también maltrataba a la madre. Ella, a su vez, también ofrecía un trato degradante y de descuido a sus hijos, todos ellos biológicos.

¿En qué condiciones estaban los niños?

La investigación comenzó a mediados del mes pasado a raíz de una denuncia que presentó el entorno de una de las hijas el 17 de marzo por presuntos malos tratos contra una menor. De esta manera, se inició un estudio pormenorizado del entorno familiar que terminó con la detención de los padres el 29 de marzo, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 1 de Colmenar Viejo, que arrojó los siguientes datos:

Los niños tienen entre 4 y 14 años de edad.

de edad. Las primeras pesquisas revelaron que solían faltar constantemente a clase , siendo las ausencias justificadas por el padre.

, siendo las ausencias justificadas por el padre. Todas las dependencias de la casa estaban en un estado de insalubridad a excepción del despacho del padre.

a excepción del despacho del padre. La situación higiénico sanitaria de baños y cocina era "pésima" .

. Los niños malvivían en una habitación , tenían prohibido pisar el salón y sólo podían usar un baño .

, tenían prohibido pisar el salón y . Recibían castigos físicos y les dejaban a la intemperie en el patio de la vivienda.

"Cuando eran interrogados, no hablaban"

Tal y como recoge el diario El Mundo, citando a fuentes del Instituto Armado, los pequeños no hablaban de ninguna manera. "Cuando eran interrogados, no hablaban. Estaban aleccionados para no hablar".

Actualmente, a los padres se les ha retirado la patria potestad y los menores permanecen ingresados en un centro de primera acogida de la Comunidad de Madrid.

Los vecinos hablan: "Las persianas siempre estaban bajadas para que no viéramos lo que había dentro"

Según ha podido saber El Español a través de algunos residentes de la zona, la familia era una auténtica desconocida para los vecinos. Nadie había hablado nunca con ellos y no sabía lo que ocurría dentro de la casa: "Las persianas siempre estaban bajadas, a cualquier hora del día. En los 13 años que llevo viviendo aquí nunca las han levantado", explica una de las vecinas.

Otra de las residentes de la urbanización cuenta al diario que hubo una vez en la que dejaron a un niño en la terraza durante horas llorando: "Yo estuve hablando con él, intentando ver qué le pasaba. Pero como eran tantos niños los que tenían, pensaba que se lo habrían dejado por error fuera. Cómo te vas a imaginar una cosa así. Luego ya subieron la persiana y entonces le dejaron pasar".

"Hablé con los pequeños y salió la mayor a decirles que se metieran en casa y no hablaran con la gente"

La situación era tan extraña que algunos de los vecinos de hecho piensa que el matrimonio tenía más hijos mayores de edad siendo estos los que encubrían presuntamente las acciones de los padres: "Hubo un día que me puse a hablar con los pequeños y enseguida salió la mayor a decirles que se metieran para dentro y que no hablaran con la gente".

Los mismos vecinos con los que ha hablado el medio aseguran desconocer detalles sobre la familia, pero sí describen al padre como un hombre "misterioso" y "muy raro", que sólo salía de casa para coger el coche y acudir a su puesto de trabajo y al regresar al domicilio.