La Guardia Civil detiene en Almería al líder de una banda que daba palizas y robaba a homosexuales: así actuaban

La Guardia Civil investiga desde hace unas semanas a una banda que presuntamente daba palizas y robaba a personas por su orientación sexual a las que engañaba a través de una aplicación de citas. Las autoridades han detenido al cabecilla, aunque la investigación apunta a que este no actuaba solo, por lo que se busca al resto de implicados.

Según el auto judicial de ingreso en prisión del detenido, la banda realizaba estas emboscadas en un descampado en la zona de Las Norias de Daza (Almería), donde citaba a las presuntas víctimas después de haberse ganado su confianza a través de Grindr, una conocida app de citas.

La banda se habría creado un perfil falso en la aplicación con fotografías robadas a una tercera persona por la que se hacían pasar para concertar una cita con sus víctimas. Mientras estas esperaban en el lugar acordado, un grupo de asaltantes entraba en acción para apalizar y robar a estas personas.

Así lo detalla la denuncia de una de estas víctimas, que explica que sufrió el ataque de estos individuos en la pasada noche de fin de año. Cuatro personas le asaltaron y le apalizaron al grito de "ven aquí, maricón de mierda, te vamos a matar". Durante la paliza le tiraron al suelo, le dieron patadas y llegaron incluso a morderle la mano para robarle el móvil.

Días más tarde, los hechos se repitieron con otra víctima a la que tres individuos asaltaron gritándole "¿qué haces en mi casa? ¿qué vas a follarte a mi hermano, maricón de mierda?".

El detenido, un joven de 20 años, ha sido identificado como el líder del grupo, mientras las autoridades buscan al resto de los implicados como parte de una banda organizada que operaba con distribución de roles para asegurar la indefensión de las víctimas.

Se les investiga por tres presuntos delitos de robo con violencia y lesiones leves, aunque la investigación apunta también a la existencia de una cuarta víctima a la que suplantaban su identidad para usarla como gancho en la app de citas.

El Tribunal de Instancia de El Ejido ha decretado prisión provisional sin fianza para el detenido al apreciar riesgo de fuga y de reiteración delictiva.