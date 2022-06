Han pasado más de dos años desde que empezara la pandemia de Covid-19 y desde entonces han sido muchos los avances que se han producido respecto a lo que sabemos del virus y cómo combatirlo. También han surgido nuevos conceptos relacionados con la enfermedad que preocupan a la comunidad científica por cómo afectan a quienes lo padecen.

¿Qué es el Covid persistente?

Es el caso del Covid persistente, una dolencia derivada del virus que puede hacer muy difícil el día a día de la persona que lo sufre. Desde que una persona se infecta con coronavirus hasta que se cura, pueden pasar varios días o semanas. Sin embargo, llega un momento en el que los síntomas desparecen. Pero esto no sucede con el Covid persistente, otra enfermedad derivada del coronavirus que la OMS definió como "la condición que ocurre en individuos con antecedentes de infección por SARS-CoV-2, generalmente tres meses después del inicio, con síntomas que duran al menos dos meses y no pueden explicarse con un diagnóstico alternativo".

Se trata de una enfermedad derivada el coronavirus que, según la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), padecen aproximadamente un 15% de los pacientes adultos contagiados por la Covid-19, y entre un 5% y un 10% de los niños que han pasado la enfermedad, de acuerdo al último informe epidemiológico de Sanidad. Cifras preocupantes sobre todo en el panorama actual, donde la variante Ómicron ha disparado las cifras de contagio en todo el mundo.

Pero, ¿por qué aparece el Covid persistente? Aunque no hay una razón confirmada, los expertos trabajan con varias hipótesis, como por ejemplo: que el virus se mantiene en el organismo; que la infección desemboca en una "tormenta inflamatoria"; o que se desarrollan los autoanticuerpos, que alteran la función del sistema inmunitario.

Síntomas del Covid persistente

Los síntomas que más se presentan en los casos estudiados están los siguientes:

Astenia.

Malestar general.

Falta de concentración.

Fallos de memoria.

Respecto a los sistemas más afectados, tenemos:

Síntomas generales.

Síntomas neurológicos.

Síntomas psíquicos/emocionales.

Síntomas del aparato locomotor.

Síntomas respiratorios.

Alteraciones digestivas.

Hallado un nuevo síntoma del Covid persistente

Un grupo de investigadores de la Clínica Cleveland ha desvelado que algunas personas que padecen esta enfermedad sufren de trastornos del sueño grave: “es uno de los síntomas más comunes que están teniendo estos días los pacientes que sufren secuelas de la infección. Se quejan principalmente de insomnio, fatiga, confusión mental y algunos presentan trastornos del ritmo circadiano”, según la especialista en sueño de la clínica, Cinthya Pena.

La doctora Pena afirma que los trastornos del ritmo circadiano suceden cuando el reloj interno de una persona no está sincronizada con su entorno, lo que como resultado puede acarrear insomnio, somnolencia diurna, dificultad para despertarse, depresión y estrés en las relaciones.

Por su parte, asegura que los investigadores aún se encuentran intentando dar con la causa de este trastorno ya que no saben por qué algunos enfermos de Covid persistente lo sufren: “Alguno de los pacientes que veíamos en la clínica desde hace un año han mejorado sus problemas de sueño después de diez o doce meses de tratamiento, pero no hay datos exactos y aún no se ha revelado cuánto tiempo pueden durar los síntomas”.