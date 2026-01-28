El Gobierno prevé que la línea de alta velocidad Madrid- Andalucía reabra en 10 días

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado que Adif ya ha recibido la autorización judicial para trabajar en la reconstrucción de la línea Madrid-Andalucía, por lo que la previsión apunta ahora a la reapertura de la circulación en un plazo aproximado de 10 días naturales.

En una publicación en su cuenta de X, Puente ha dicho que "en el día de hoy hemos recibido autorización judicial para proceder a reponer la infraestructura en el tramo del accidente de Adamuz. Nuestro objetivo es que esté concluida en un plazo aproximado de 10 días naturales. Tras la reposición se retomará el servicio de la totalidad de la línea Madrid-Sevilla".

Las primeras estimaciones apuntaban al lunes 2 de febrero como la fecha de reapertura. Sin embargo, el ministro ya avanzó que la falta de autorización judicial para llevar a cabo los trabajos de recuperación del tramo afectado por el accidente en Adamuz (Córdoba) iba a retrasar la reapertura.

Cuándo volverán a circular los trenes

De esta forma, en torno al próximo viernes, 6 de febrero, ya podrían volver a circular los trenes de alta velocidad de las tres compañías que operan en ese corredor (Renfe, Iryo y Ouigo), por lo que el servicio habrá estado interrumpido unas tres semanas.

No obstante, Renfe ha seguido operando trenes, con transporte en autobús en el tramo del accidente, solo para los viajeros cuyo desplazamiento era esencial.

Medidas urgentes de apoyo a las víctimas

El Gobierno ha anunciado medidas urgentes de apoyo a las víctimas del accidente de Adamuz. Unas medidas que incluyen ayudas inmediatas, libres de impuestos y que se pagarán en un plazo no superior a los tres meses.

Se trata de un mecanismo de indemnizaciones dotado de 20 millones de euros para las víctimas de los accidentes ferroviarios ocurridos en Adamuz y Gelida, respectivamente, en los que 46 personas perdieron la vida y otras 164 resultaron heridas. Puente ha avanzado que ya se ha aprobado un real decreto-ley de medidas urgentes de apoyo a las víctimas de ambos accidentes.

45 muertos, más de 120 heridos, 19 personas continúan ingresadas

Un total de 19 personas, 18 adultos y un menor, permanecen ingresadas en los distintos hospitales andaluces por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), en el que murieron 45 personas.

Según el último balance facilitado por la Junta de Andalucía, en la jornada de este martes hay cuatro pacientes, todos ellos adultos, que permanecen ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), de los que tres se encuentran en el hospital Reina Sofía de Córdoba, y otro en el hospital San Juan de Dios también de la capital cordobesa.

En planta hay ingresados 15 heridos: seis en el Reina Sofía, entre ellos un menor; dos en el Cruz Roja de Córdoba; tres en el hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, dos en el Hospital Infanta Elena de Huelva, uno en el Virgen del Rocío de Sevilla y otro en el hospital Vithas de Málaga.

Desde que se produjo el accidente ferroviario hace una semana han sido atendidas en los distintos centros sanitarios 126 personas; de ellas 121 adultos y cinco menores.