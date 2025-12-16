El Gobierno confirma 10 nuevos jabalíes con peste porcina africana en Cataluña

El Gobierno de España ha confirmado la muerte por peste porcina africana de 10 nuevos jabalíes dentro del radio del primer foco, una cifra que eleva a 26 el número total de positivos, según ha confirmado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Los animales se han localizado en las inmediaciones de los casos notificados con anterioridad, en el municipio de Cerdanyola del Vallés (Barcelona). El brote permanece contenido en un radio de 6 km, sin afectación a explotaciones porcinas ni expansión geográfica significativa. Por ello Cataluña mantiene la emergencia, con vigilancia intensiva y bioseguridad reforzada en granjas y poblaciones silvestres.

También se han analizado otros 208 cadáveres de animales encontrados muertos en el medio natural o en carreteras y vías ferroviarias en la zona infectada y sus alrededores.

El Ministerio ha señalado que estos hallazgos son resultado del "intenso trabajo de campo" realizado por el Cuerpo de Agentes Rurales de la Generalitat, en colaboración con la Unidad Militar de Emergencias (UME), el cuerpo de Mossos d’Esquadra, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y la Policía local.

El dispositivo incluye la búsqueda de cadáveres de jabalíes, la vigilancia del acceso no autorizado a la zona infectada y la desinfección vehículos y personas.

Agricultura ha recordado que la peste porcina africana es una enfermedad que no afecta a las personas ni por contacto con los animales ni por ingestión de productos derivados de ellos.

La Generalitat ve "normal" el aumento de positivos

El conseller catalán de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, ha enmarcado en la "normalidad" que salgan nuevos positivos de peste porcina africana (PPA) y ha resaltado que lo importante es que están dentro del primer radio de 6 kilómetros respecto al primer caso.

"Esto esta funcionando, normalidad absoluta. ¿Hay previsión de que salgan más casos? Parece que sí, lo normal es que vayan saliendo, pero la clave es que están todos contenidos" en el primer radio, ha dicho el conseller.