La Fiscalía lleva a los tribunales a TikTok por la difusión de material de abuso sexual infantil

La Fiscalía de Criminalidad Informática ha presentado una denuncia ante el juzgado de guardia de Madrid por la difusión de material de abuso sexual infantil en TikTok y ha solicitado que se ordene la retirada urgente e inmediata de los contenidos denunciados.

Según ha informado Eva Llamazares en Onda Cero, la fiscal de Sala de Criminalidad Informática, Elvira Tejada, ha considerado que existen elementos suficientes para llevar el asunto a los tribunales después de examinar el material probatorio aportado por los denunciantes.

Tejada fue designada por la fiscal general, Teresa Mato, para hacerse cargo del caso tras la investigación publicada por Maldita.es, que alertó de la presencia de vídeos de abusos a menores en la plataforma.

La Fiscalía pide investigar posibles delitos

El Ministerio Público ha solicitado al juez que investigue posibles delitos relacionados con la difusión de estos contenidos, entre ellos los vinculados al material de abuso sexual infantil y la corrupción de menores.

La denuncia recoge las alertas sobre la publicación y venta de material de abuso infantil, así como la recomendación de estos contenidos a usuarios, a los que, según la investigación periodística, se podía acceder tanto en TikTok como en otras plataformas.

La actuación de la Fiscalía supone un nuevo paso en el procedimiento, aunque todavía no implica que el juzgado haya admitido la denuncia ni que haya ordenado retirar los vídeos.

Por el momento, la petición judicial se centra en la eliminación urgente de los contenidos denunciados, no en la suspensión general de TikTok en España.