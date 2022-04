Fin de la mascarilla en interiores: El inmunólogo Alfredo Corell señala los lugares en los que habría que seguir llevándola

España ha entrado en una nueva etapa en el seguimiento de la pandemia. Desde esta semana la vigilancia de expansión del virus se centra en los colectivos más vulnerables y en la detección de nuevas variantes. El cambio se fundamenta en la gran tasa de inmunidad en nuestro país. El inmunólogo Alfredo Corell, señala en Antena3 Noticias que no es comparable con lo que sucede en China, dónde el virus está en expansión, ya que las estrategias han sido totalmente diferentes: "Estamos en una situación epidemiológica muy diferente a la de China. Eso explica que se actúe de una manera tan distinta. Y países asiáticos como China siguen un política de Covid cero que es cercar al virus y confinar en cuanto hay brotes. Aquí se hizo en la primera ola pero no se ha vuelto a hacer. Se ha optado por convivir con el virus, con la vacunación como primera medida".

¿Cuando aplicar el fin de mascarillas en interiores?

Con la nueva estrategia los casos confirmados leves o asintomáticos no tendrán que someterse a aislamiento. Además, los contactos estrechos no están obligados a realizar la cuarentena. El siguiente paso puede ser el de retirar la mascarilla en interiores. En on documento que Fernando Simón remitió a los consejeros de Salud, señalaba el 12 ó 13 de abril como la fecha en la que se puede aplicar. Corell considera que habría que haber esperado un poco más para tomar la medida, que en cualquier caso, todavía no es definitiva ya que solo es una propuesta: "No hay un libro de ruta. Es prueba o error. Yo hubiera dejado quince días desde estos cambios en la medición de casos, eliminación de cuarentenas para ver cuál es el efecto en la pandemia y después estudiar eliminar la mascarilla en interiores".

Salvedades a la medida

Y una vez que se adopte la medida, mantendría el uso de la mascarilla en determinadas situaciones: "siempre habrá salvedades, por ejemplo los centros sanitarios deben mantener las mascarillas y probablemente el transporte público. Recomendaría a los ciudadanos que en aglomeraciones en las que vayan a estar más de quince minutos, con cantos, gritos... Como musicales, deportivas, religiosas... Recomiendo aunque sea al aire libre que mantengan como precaución la mascarilla. Se va a producir muchos aerosoles y puede haber contagios. Quizá yo habría esperado a después de Semana Santa y a esperar a ver el impacto de las medidas de esta semana".

Y por último, señala que es el momento de priorizar los datos en los hospitales por encima de la incidencia, que con la tasa de inmunización actual pasa a un segundo plano: "Son datos muy buenos para lo que hemos estado. Probablemente tengamos que asumir estar en el 5 por ciento de ocupación hospitalaria y un 10 por ciento de ocupación en UCI por una temporada pero de aquí al verano espero que se relajen todavía más estos indicadores que son más interesantes que la incidencia acumulada. El índice de vacunación es altísimo y ómicron ha dejado infectada a más de media España".