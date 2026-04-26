Fin de la Feria de Sevilla 2026: críticas a los influencers por la "gentrificación" del evento.

La Feria de Abril 2026 ha llegado a su fin y este año centrada en la polémica por la invasión de influencers en la misma. Un debate que cuestiona desde hace un tiempo la autenticidad del evento, la tradición sevillana y su transformación en un escaparate digital.

Celebrada del 21 al 26 de abril, la Feria de Sevilla 2026 ha vuelto a concentrar a miles de visitantes en lugares emblemáticos como el Real de la Feria o las típicas casetas; lugares donde se desarrolla la vida social del evento. Sin embargo, más allá del ambiente festivo, la cita anual ha estado marcada por el peso de las redes sociales, los influencers y su contenido. Una tradición que se ha convertido en un expositor de marcas, banalizando la cultura de la ciudad.

"Postureo": cuando las redes sociales ganan a la cultura

La presencia masiva de creadores de contenido ha vuelto a abrir el debate entre, precisamente, creadores de contenido sevillanos. Han sido estos últimos, además de otros usuarios en redes sociales, los que han denunciado la banalización y, en parte, la apropiación cultural que muchos influencers cometen. Los motivos de esto serían, entre otros, el beneficio económico, ya que dejan de lado la tradición, la masificación de los lugares más tradicionales o, también, la descontextualización del traje, ya que la mayoría lo ven como un "outfit" o un "disfraz" y no como lo que realmente es: un traje. Es decir, con todo esto, se quejan principalmente de que traten la Feria como un escenario para las redes sociales y no para la celebración.

En este contexto, influencers sevillanos también han puesto de manifiesto la tendencia de posar en la Feria de Abril sin siquiera ir a lugares emblemáticos o, como ha ocurrido este año con la creadora de contenido Lola Lolita, para publicar fotos en Sevilla sin siquiera estar presente en la ciudad durante la Feria. Un fenómeno que refleja cómo la Feria de Abril sigue evolucionando, pero, en este caso, entre tradición y tendencias.