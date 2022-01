¿Filomena 2022?: claves para protegerte del frío extremo que llega a España este fin de semana

Se ha cumplido más de un año desde que la borrasca Filomena llegase a nuestro país provocando fuertes nevadas en el norte y el centro de la península dejando estampas difícil de olvidar como esquiadores bajando la Gran Vía de Madrid o personas en trineos por el Paseo de la Castellana.

Sin embargo, los daños también fueron cuantiosos. Las zonas más afectadas fueron sin duda Castilla y León, Castilla-La Mancha y Madrid, que sufrieron numerosos destrozos en mobiliario urbano, caídas de árboles y coches dañados por la nieve y el hielo que se formó los días posteriores.

¿Habrá una nueva Filomena?

El niño meteorólogo Jorge Rey predijo hace unos meses la llegada de una serie de nevadas de gran intensidad para 2022 similares a la Filomena de 2021 -borrasca que también predijo con el método de las Cabañuelas-. Según su predicción, esta nueva nevada llegaría el 24 de enero, sobre todo en Burgos y Castilla y León, aunque no descarta que pueda afectar a otras comunidades.

No obstante, varios expertos aseguran que dichas nevadas no serán comparables a la vivida el año pasado. El meteorólogo Francisco Martín León ha asegurado que las probabilidades de que una borrasca como Filomena se repita "son muy bajas", y que una tormenta de nieve de ese tipo no se dará "de aquí a una semana vista".

Por su parte, desde eltiempo.es aseguran que a pesar de que se espera frío, viento, lluvia, nieve y heladas, este temporal no será de tal envergadura como el vivido en 2021: "No está previsto que se produzca una borrasca que traiga un temporal como el de Filomena. Aunque ha vuelto el frío invernal en esta primera semana del 2022, no esperamos que se produzca ningún gran temporal".

A pesar de que se ha registrado un "descenso térmico extraordinario" con caídas de hasta 10º de un día para otro, explican que no se puede hablar de una nueva Filomena porque se debe tener en cuenta que se ha partido de unas temperaturas muy elevadas los primeros días del año, que aunque hayan caído estrepitosamente y dado temperaturas por debajo de lo normal, no es un frío como el que se vivió en enero de 2021, ni tampoco una ola de frío

AEMET también se ha sumado a la corriente de expertos que descartan una nueva Filomena a través de un artículo publicado en su página web y un tuit con una contundente frase: "ni Filomena ni Filomeno".

No obstante, los expertos meteorológicos sí vaticinan, sin embargo, la llegada de un frío extremo para este fin de semana y la próxima semana.

Llega el frío extremo a España: ¿Cuándo llegará y cómo protegerte?

Eltiempo.es informa de que las temperaturas seguirán "muy por debajo de lo normal" durante toda la semana y, aunque no se puede decir que estemos ante la primera ola de frío de 2022, "los termómetros de muchas zonas están realmente congelados" y podrían ir a más: "El frío extremo en España podrá intensificarse durante el fin de semana y en algunas ciudades podrían registrarse -10ºC".

"El frío ha llegado para quedarse en España ‘gracias’ al bloqueo anticiclónico con ausencia de nubosidad en un momento del año en el que los días son cortos y las noches muy largas, permitiendo que de madrugada las temperaturas bajen en picado", explican.

Debido a esto, los ayuntamientos de las principales ciudades ya se preparan para combatir este nuevo temporal, como el Ayuntamiento de Madrid, que activó la semana pasada su Plan Nevada con un 35% más de efectivos, instalación de sensores térmicos en la calzada e incremento de medios de extendido de sal mecanizados.

No obstante, a pesar de las medidas a nivel colectivo, también se pueden tomar una serie de precauciones a nivel individual con las que, sin duda, estaremos más preparados en caso de que finalmente lleguen esas intensas nevadas.

Precauciones a la hora de caminar por la calle

Llevar ropa térmica o de abrigo y siempre, varias capas.

y siempre, varias capas. Preparar unas buenas botas de montaña o de nieve con buen agarre para prevenir caídas.

con buen agarre para prevenir caídas. En caso de que sea necesario, recurrir a los crampones para el calzado , ya que si las temperaturas descienden, la nieve se convertirá en hielo y será más peligroso caminar por la calle.

, ya que si las temperaturas descienden, la nieve se convertirá en hielo y será más peligroso caminar por la calle. En caso de nevada, no llevar paraguas , ya que en caso de resbalón dispondremos de las dos manos para apoyarnos.

, ya que en caso de resbalón dispondremos de las dos manos para apoyarnos. Caminar con pasos cortos y el cuerpo ligeramente echado hacia delante en las zonas donde la nieve no ha sido aún pisada.

en las zonas donde la nieve no ha sido aún pisada. Andar por calles o avenidas anchas y evitar arboledas o caminar muy pegados a los edificios en caso de desprendimiento de nieve.

Precauciones a la hora de coger el coche o dejarlo en la calle

Los coches fueron los grandes damnificados el año pasado por el paso de Filomena. Al estar estacionados en la calle, fueron muchos los que sufrieron destrozos debido a la caída de la nieve acumulada en las ventanas, azoteas, cornisas o, incluso, ramas de los árboles. Asimismo, muchos tuvieron que detenerse en plena circulación por la gran acumulación de nieve que hizo imposible que siguiesen circulando. Estas son las principales recomendaciones:

Si no se dispone de un garaje, proteger el coche con una lona para evitar una posible congelación de las piezas.

para evitar una posible congelación de las piezas. Circular con cadenas o neumáticos de invierno . En caso de despiste, reducir ligeramente la presión de las ruedas para garantizar un mejor agarre.

. En caso de despiste, reducir ligeramente la presión de las ruedas para garantizar un mejor agarre. Tener el depósito lleno , lo que nos será muy útil en caso de quedarnos atrapados en nuestro vehículo y tener que mantenerlo encendido para dar la calefacción (este fue uno de los principales problemas en las Navidades de 2018 cuando miles de personas quedaron atrapadas por la nieve en 2018).

, lo que nos será muy útil en caso de quedarnos atrapados en nuestro vehículo y tener que mantenerlo encendido para dar la calefacción (este fue uno de los principales problemas en las Navidades de 2018 cuando miles de personas quedaron atrapadas por la nieve en 2018). En caso de que sea posible, ir retirando poco a poco la nieve del vehículo estacionado, ya que al acumularse, luego se transformará en hielo y será más difícil.

Precauciones a tomar en casa

En caso de grandes nevadas, las autoridades siempre recomiendan lo mismo: permanecer en casa siempre que sea posible. No obstante, siempre hay que tener en cuenta una serie de recomendaciones para evitar correr riesgos:

Revisar el contador del agua en las casas más antiguas para protegerlo y aislarlo y evitar así la congelación de las tuberías .

. Prestar atención a las posibles sobrecargas eléctricas derivadas de la conexión de varios equipos de estufas o radiadores al mismo tiempo.

derivadas de la conexión de varios equipos de estufas o radiadores al mismo tiempo. Limpiar la nieve acumulada en terrazas y azoteas para evitar el incremento de esta si finalmente se congela.

¿Hasta cuándo va a durar este frío extremo?

A pesar de que estamos en invierno y enero siempre ha sido el mes más frío de todo el año, hay que destacar que estamos viviendo mucho más frío de lo normal, ya que algunos de los valores que se están registrando son propios de una ola de frío. Según Eltiempo.es, las mínimas estos días están entre 5 y 10 grados por debajo de lo normal, aunque no podemos hablar de frío polar debido a que el enfriamiento no se está produciendo por la llegada de masas de aire procedentes de latitudes más altas.

Entonces, ¿por qué hace tanto frío? Al parecer "llevamos más de una semana de predominio anticiclónico, una situación que se ha gestado sobre la propia península a lo largo de muchos días: se trata de frío ibérico".

"Con predominio de las altas presiones hay gran estabilidad atmosférica: viento en calma y cielo despejado durante las largas noches de invierno, que favorecen temperaturas muy bajas a primera hora, con inversiones térmicas y más frío en los valles que en las zonas altas. El descenso térmico del final de esta semana sí que estará ayudado por una pequeña entrada de aire frío de origen continental, que ayudará a reforzar la situación del episodio frío", informan.

Todo apunta a que la situación será "persistente": "El anticiclón seguirá predominando y a partir del viernes 21 de enero una entrada de aire aún más frío de origen continental por el noreste podrá hacer que las mínimas sean aún más bajas en las zonas donde está haciendo más frío. Podrán registrarse en algunas ciudades mínimas de entre -5 y -10ºC, valores entre 5 y10 grados por debajo de lo normal en muchos casos".