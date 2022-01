¿Habrá una nueva Filomena en 2022? Esta es la opinión de los expertos

Se cumple un año de Filomena, la borrasca que demostró que se podía esquiar en la Gran Vía madrileña, bajar las escaleras haciendo 'snow' o montar en trineo por el Parque de El Retiro de Madrid. Un temporal que dejó imágenes para el recuerdo, paralizó la ciudad de Madrid y cuya peor parte se llevaron Castilla y León y Castilla-La Mancha.

La peor nevada en más de cien años

"La nevada que sufrió Madrid los días 8 y 9 de enero de 2021 es muy probable que sea la peor en más de cien años por intensidad en 24 horas y por el espesor acumulado", aseguran desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que se remonta a 1904 para encontrar en el centro de España una situación extrema de frío y nieve semejante a la del año pasado.

Filomena fue la sexta borrasca de la temporada 2020-2021 y la bautizó así el Servicio Meteorológico español el martes 5 de enero de 2021 debido a los avisos emitidos para los siguientes días, que anunciaban la llegada a la Península desde Canarias de un temporal de viento y lluvia que se desplazaría hasta el nordeste, dejando a su paso copiosas nevadas en amplias zonas del interior.

"Aquella borrasca fue un episodio absolutamente excepcional en España, tanto por la extensión y espesor de la histórica nevada como por la ola de frío posterior, bastante destacable en cuanto a amplitud, duración y registros alcanzados", han señalado a Efe desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Jorge Rey predice una nevadas intensas a finales de enero

El joven Jorge Rey, el niño meteorólogo de 15 años que ofrece la previsión del tiempo en 'Radio Espinosa Merindades', una emisora de la localidad burgalesa de Monasterio de Rodilla, se hizo famoso en España tras predecir, con tan solo 14 años, que en enero de 2021 llegaría la borrasca 'Filomena' que dejaría cubierta de blanco todo el país.

Desde entonces, otras de sus predicciones también se han cumplido como fue el caso de la llegada de 'La Niña', una DANA que dejó bajas temperaturas y lluvias por todo el país. Ahora, Rey ha alertado de una nueva borrasca parecida a 'Filomena' que se vivirá a finales de este mes de enero.

Según avanza Jorge Rey en su blog, estas nevadas intensas llegarán el próximo lunes 24 de enero: "El primer mes del año se espera que comience una quincena lluviosa, fría e incluso con algunas nevadas en cotas medio-altas. Después, para la segunda quincena del mes, se esperan nevadas intensas (parece que hacia el 24) y mucho frío".

¿Habrá nueva Filomena en 2022?

A pesar de que las nevadas que están por llegar a nuestro país serán muy intensas, varios expertos aseguran que no serán comparables a la vivida en enero de 2021.

El meteorólogo Francisco Martín León ha asegurado que las probabilidades de que una borrasca como Filomena se repita "son muy bajas", y que una tormenta de nieve de ese tipo no se dará "de aquí a una semana vista".

"Imaginaos que Filomena se genera cada 50 años, esto es como tirar un dado con 50 caras, la probabilidad de que caiga el número 50 es baja. Tirar el dado de nuevo y que vuelva a salir el mismo número es muy poco probable", afirma.

Por su parte, desde eltiempo.es aseguran que a pesar de que se espera frío, viento, lluvia, nieve y heladas, este temporal no será de tal envergadura como el de Filomena: "No está previsto que se produzca una borrasca que traiga un temporal como el de Filomena de enero de 2021. Aunque ha vuelto el frío invernal en esta primera semana del 2022, no esperamos que se produzca ningún gran temporal".

¿Por qué no se puede hablar de nueva Filomena?

En eltiempo.es afirma que la bajada de temperaturas la primera semana del año ha sido muy brusca después de la entrada de un frente frío. Se ha registrado un "descenso térmico extraordinario" con caídas de hasta 10º de un día para otro, como es el caso de Teruel, que ha pasado de 19º a 6º en un sólo día.

No obstante, explican que a pesar de todo, no se puede hablar de una nueva Filomena en 2022 porque se debe tener en cuenta que se ha partido de unas temperaturas muy elevadas los primeros días del año, que aunque hayan caído estrepitosamente y dado temperaturas por debajo de lo normal, no es un frío extremo como el que se vivió en enero de 2021, ni tampoco una ola de frío.