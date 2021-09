Fernando Simón explica su ausencia mediática los últimos meses

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha reaparecido este jueves desde la Universidad de León, donde ha asistido a un Congreso de epidemiología, y ha explicado el motivo de su ausencia estos últimos meses.

¿Por qué ha dejado de informar de la pandemia?

Simón ha justificado su ausencia de las ruedas de prensa semanales debido a que la evolución epidemiológica es "suficientemente buena" y es necesaria "menos presencia mediática" para informar.

El director del CCAES ha indicado que la decisión se toma en función de las "necesidades de información" y no por "visibilidad de las personas".

No obstante, ha reconocido que a su llegada al Congreso de la Sociedad Española de Epidemiología, se ha sentido como "una estrella del rock" por el revuelo que se ha creado con su presencia.

¿Qué opina de la situación actual?

Fernando Simón ha dicho que ve "muy probable" que en España no vuelva a haber grandes olas epidémicas de coronavirus y ha añadido que es posible que haya una "sexta, séptima, octava o novena", pero que no serán como las anteriores.

Asimismo, ha reconocido que hasta que no esté todo el mundo vacunado, la epidemia no terminará y ha añadido que las pandemias no dependen únicamente de España porque "no somos el ombligo del mundo".

No sale ante los medios desde julio

El director del CCAES dio su última rueda de prensa sobre la situación de la Covid-19 el pasado 12 de julio, después de haber sido el principal portavoz del Gobierno en la materia durante toda la pandemia, desde su inicio en febrero de 2020.

Primero, hacía su aparición una vez al día desde la sede del Ministerio de Sanidad en Madrid y finalmente, dos a la semana en las que daba cuenta de los nuevos contagios diarios, los fallecidos y otros indicadores de la epidemia, así como su opinión respecto a algunas de las medidas tomadas, que generaron polémica en varias ocasiones.