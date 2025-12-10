Fernando Alonso y Melissa Jiménez esperan su primer hijo en común

El piloto de Fórmula 1, Fernando Alonso, y la periodista Melissa Jiménez, van a ser padres. Tal y como ha publicado la revista Hola! en exclusiva, ambos están esperando su primer hijo en común, que nacerá en marzo, ya que la periodista está embarazada de seis meses.

Según han confirmado a la citada revista fuentes cercanas a ambos, los rumores resuenan desde hace tiempo y este pasado fin de semana se habrían confirmado, después de que la periodista no estuviera en el Gran Premio de Abu Dhabi -el último de la temporada- ni acompañando al piloto ni trabajando.

Fernando Alonso y Melissa Jiménez empezaron a salir en 2023, aunque siempre han mantenido un perfil muy discreto. Se conocieron en el trabajo, ya que Melissa es periodista de DAZN y cubre la Fórmula 1. Si bien, en las últimas semanas ha estado ausente, todo parece indicar que porque está guardando reposo para afrontar los últimos meses de embarazo.

El cuarto hijo de Melissa, el primero de Fernando Alonso

Para Fernando Alonso, que tiene 44 años, será su primer hijo, mientras que para Melissa Jiménez, el cuarto. La periodista, de 38, ya tiene tres, fruto de su anterior relación con el futbolista Marc Marta, del que se separó en 2021 tras ocho años de relación. Por su parte, Fernando Alonso había mantenido previamente una relación con la también periodista Andrea Schlager.

Hace un año, el laureado piloto ya dejó caer su voluntad acerca de tener hijos. En una entrevista comentó que, aunque estaba "contento", con su vida, "todavía echo de menos cosas". Así apuntó: "No tengo hijos, algo que quiero tener como objetivo profesional en los próximos años". Aunque de momento ninguno de los dos se ha pronunciado, parece que su deseo se va a hacer realidad.

El hijo llega en un momento de cambios para Fernando Alonso acerca de su futuro, ya que termina su contrato con Aston Martin en diciembre de 2026 y se especula con que esta podría ser su última temporada en los circuitos. En cuanto a Melissa, no publica nada en sus redes desde julio, tampoco aparece en los directos y la última fotografía suya en un circuito es la del Gran Premio de Monza, celebrado en septiembre.