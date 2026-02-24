El feminismo pierde fuerza entre los jóvenes: el 49% lo percibe como "herramienta de manipulación política"

La percepción que tienen los jóvenes del feminismo no es la que era hace algunos años. Así lo reflejan los datos del Barómetro de Juventud y Género 2025 de Fad Juventud, que indica que el 49,2% ve el feminismo como "herramienta de manipulación política", mientras que solo un 38,4% se declara como tal. Una cifra que cae 12 puntos por debajo de la registrada en 2021, cuando el 49,9% de los jóvenes se consideraban feministas.

En 2017, el porcentaje era del 34,6%; ascendió hasta el 49,9% en 2021 y se situó en el 42% en 2023. Del mismo modo, el estudio refleja que el 51,3% de las mujeres jóvenes se identifica como feminista, frente al 26% de los hombres. En el caso de ellas, en 2023 el porcentaje era del 57,4%, lo que también refleja una reducción de más de seis puntos en este aspecto.

Identificación feminista por edades

El texto también hace una clasificación por edades de la que resultan interesantes algunas cifras. Por ejemplo, el punto máximo de personas que se sienten feministas se encuentra entre los 30 y 39 años, con un 52,2%. Entre los 15 y los 29, el porcentaje es del 38,4% y a partir de los 40 se mueve hacia el 40%.

"El concepto feminista está en cuestionamiento", asegura la directora general de la Fad, Beatriz Martín. "Ha calado mensajes en los que se ha pasado al otro extremo y, en lugar de defender la igualdad, se está atacando a los hombres", reconoce. Según apunta, algunas de las razones que influyen negativamente en este escenario son "la ausencia de consenso político y el efecto de algunas inteligencias artificiales o algoritmos".

Desigualdades de género, comunicación y estereotipos

Por otro lado, el texto guarda un espacio para abordar la desigualdad de género en nuestro país. Afirma que el 61,4% de las mujeres jóvenes consideran que existen "desigualdades elevadas", mientras que en los chicos este porcentaje cae al 36,7%.

Al mismo tiempo, el estudio muestra que el 81,8% de jóvenes defiende la "comunicación abierta y sincera" como base de una relación saludable y el 77,4% considera que la igualdad de derechos y responsabilidades es un "elemento fundamental" en la pareja.

De la misma manera, el Barómetro aborda los estereotipos en el ámbito laboral y doméstico. En este punto, señala que un 27,2% considera que la investigación y la ciencia son ámbitos más adecuados para hombres, y entre un 36% y un 45% asocia sectores como informática, gestión empresarial o ingenierías mayoritariamente a hombres. Mientras, en el hogar, revela que el 56,2% afirma que existe reparto igualitario de tareas, pero cuando no se produce, el trabajo recae principalmente en las mujeres (38,5%), frente a un 2,3% que señala que lo hacen los hombres.